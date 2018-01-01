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    Португалія вперше стала чемпіоном Європи з футзалу

    Бронза Євро-2018 дісталася збірній Росії
    У Любляні (Словенія) завершився фінальний турнір XI чемпіонату Європи з футзалу. У вирішальному матчі на «Арені Стожіце» збірна Португалії у додатковий час обіграла команду Іспанії (3:2) і вперше в історії стала чемпіоном Європи. Бронза Євро-2018 дісталася росіянам, які в поєдинку за 3-тє місце мінімально здолали футзалістів
    • Сьогодні, 11:06
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    Збірна Португалії з футзалу. Фото: Getty Images
    Збірна Португалії з футзалу. Фото: Getty Images

    Бронза Євро-2018 дісталася збірній Росії

    У Любляні (Словенія) завершився фінальний турнір XI чемпіонату Європи з футзалу.

    У вирішальному матчі на «Арені Стожіце» збірна Португалії у додатковий час обіграла команду Іспанії (3:2) і вперше в історії стала чемпіоном Європи.

    Бронза Євро-2018 дісталася росіянам, які в поєдинку за 3-тє місце мінімально здолали футзалістів Казахстану (1:0).

    Нагадаємо, збірна України у чвертьфіналі поступилася команді Іспанії (0:1).

    Це був останній розіграш за участю 12 збірних у фінальній стадії: відтепер Євро буде проводитися раз на чотири роки і, починаючи з 2022, за участю 16 команд.

    Джерело: Укрінформ

    чемпіонат Європи Збірна України Португалія Словенія футзал
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