Португалія вперше стала чемпіоном Європи з футзалу
- Сьогодні, 11:06
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Збірна Португалії з футзалу. Фото: Getty Images
Бронза Євро-2018 дісталася збірній Росії
У Любляні (Словенія) завершився фінальний турнір XI чемпіонату Європи з футзалу.
У вирішальному матчі на «Арені Стожіце» збірна Португалії у додатковий час обіграла команду Іспанії (3:2) і вперше в історії стала чемпіоном Європи.
Бронза Євро-2018 дісталася росіянам, які в поєдинку за 3-тє місце мінімально здолали футзалістів Казахстану (1:0).
Нагадаємо, збірна України у чвертьфіналі поступилася команді Іспанії (0:1).
Це був останній розіграш за участю 12 збірних у фінальній стадії: відтепер Євро буде проводитися раз на чотири роки і, починаючи з 2022, за участю 16 команд.
Джерело: Укрінформ