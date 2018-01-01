Португалія вперше стала чемпіоном Європи з футзалу

Бронза Євро-2018 дісталася збірній Росії

У Любляні (Словенія) завершився фінальний турнір XI чемпіонату Європи з футзалу. У вирішальному матчі на «Арені Стожіце» збірна Португалії у додатковий час обіграла команду Іспанії (3:2) і вперше в історії стала чемпіоном Європи. Бронза Євро-2018 дісталася росіянам, які в поєдинку за 3-тє місце мінімально здолали футзалістів



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Збірна Португалії з футзалу. Фото: Getty Images

Бронза Євро-2018 дісталася збірній Росії

У Любляні (Словенія) завершився фінальний турнір XI чемпіонату Європи з футзалу.

У вирішальному матчі на «Арені Стожіце» збірна Португалії у додатковий час обіграла команду Іспанії (3:2) і вперше в історії стала чемпіоном Європи.

Бронза Євро-2018 дісталася росіянам, які в поєдинку за 3-тє місце мінімально здолали футзалістів Казахстану (1:0).

Нагадаємо, збірна України у чвертьфіналі поступилася команді Іспанії (0:1).

Це був останній розіграш за участю 12 збірних у фінальній стадії: відтепер Євро буде проводитися раз на чотири роки і, починаючи з 2022, за участю 16 команд.

Джерело: Укрінформ