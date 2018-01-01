Збірна України програла Іспанії в чвертьфіналі чемпіонату Європи з футзалу

Уже вп’яте поспіль футзальна збірна України зупинилася на стадії чвертьфіналу чемпіонатів Європи

Як уже було зазначено в одному з матеріалів раніше, Україні дещо не пощастило із турнірним шляхом на чемпіонаті Європи 2018 року з футзалу. Після програшу Португалії у своєму другому поєдинку групового етапу, українці фінішували на другому місці, випередивши Румунію. Це, як також було зазначено раніше, вже знали суперники по іншій групі –

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Уже вп’яте поспіль футзальна збірна України зупинилася на стадії чвертьфіналу чемпіонатів Європи

Як уже було зазначено в одному з матеріалів раніше, Україні дещо не пощастило із турнірним шляхом на чемпіонаті Європи 2018 року з футзалу. Після програшу Португалії у своєму другому поєдинку групового етапу, українці фінішували на другому місці, випередивши Румунію.

Це, як також було зазначено раніше, вже знали суперники по іншій групі – Азербайджан та Іспанія. Звичайно ж, кожна з цих команд намагалася виграти в очному протистоянні, щоб зайняти першу сходинку й отримати у чвертьфіналі у суперники Україну, а не Португалією. Цими щасливчиками стали іспанці, які перемогли з мінімальним рахунком – 1:0.

За останні 10 років українці й іспанці на офіційному рівні зустрічалися двічі. І двічі з рахунком 4:1 перемагали піренейці (у 2012 та 2016 роках на чемпіонатах Європи). Крім того, команди рівно рік тому провели дві товариські зустрічі, одну з яких виграла Іспанія (4:2), а інший завершився внічию (1:1).

Не варто забувати, що саме Іспанія виграла у наших футзалістів у фіналі Євро-2001 (2:1), тому безумовними фаворитами цього протистояння були суперники підопічних Олександра Косенка.

Збірна України вже на першій хвилині матчу заробила фол, а через хвилину Тарас Королішин завдав першого удару в напрямку воріт суперника - неточно. Після цього іспанці на правах фаворита перехопили ініціативу: спочатку Мігелін на другій хвилині відповів неточним пострілом вище воріт, а через хвилину двічі загрожував воротам Іваняка Карлос Ортіс - перший його удар Іваняк перевів на кутовий, а друга спроба іспанця виявилася неточною.

Вже через хвилину українці заробили другий фол, а Рафа Усін небезпечно пробив поруч зі стійкою. Лише після такого шквалу наша команда відповіла атакою у відповідь, однак Петро Шотурма пробив точно в руки голкіперу.

Іспанці надалі продовжували насідати на ворота підопічних Косенка. Згодом було зароблено і третій фол, на щастя, з ударом зі штрафного від Карлоса Ортіса Іваняк впорався. Надалі було ще три небезпечні спроби від титулованого суперника - з одним впорався Іваняк, а ще два пішло повз ворота української команди.

Лише на дев'ятій хвилині іспанці заробили свій перший фол, але Олександр Педяш зі штрафного пробив значно вище воріт. У другій половині тайму українці нарешті активізувалися, та дещо затиснули суперника біля воріт. Втім, всі спроби підопічних Косенка завершувалися сейвами голкіпера Седано, або ж м'яч летів не у площину воріт.

Не можна сказати, що наша команда загралася, але під завершення тайму Іспанія таки забила - Після поперечної передачі Пола зліва метрів з 15-ти пробив у дальню дев'ятку воріт Іваняка. Надалі команди не стали форсувати події, обмінялися моментами, однак рахунок на табло у першій половині матчу більше не змінювався.

Початок другого тайму також був за іспанцями, які продовжували насідати на ворота української збірної, однак перший доволі гострий момент створили саме підопічні Косенка: Білоцерковець у завершенні контратаки з вбивчої позиції цілив у ворота Седано, однак голкіпер іспанців врятував свою команду. На жаль, після цього Іспанія знову взяла гру у свої ноги.

Майже шість хвилин України сиділа у захисті, а суперник поливав ворота Іваняка шквалом ударів. Переважно м'яч проходив поруч зі стійкою, кілька разів рятував команду і наш голкіпер, якому за сьогоднішню гру можна поставити тверду четвірку (якщо не рахувати гол). З 31-ї хвилини іспанці почали грати за рахунком. У свою чергу Україна почала епізодами включати п'ятого польового, втім, команді Косенка це у підсумку так і не допомогло. Суперник надійно відіграв в обороні, створив ще кілька небезпечних моментів під час контратак, однак також більше не забивав.

Отож, уже вп’яте поспіль футзальна збірна України зупинилася на стадії чвертьфіналу чемпіонатів Європи. На Євро-2016 українці програли господарям турніру – Сербії (1:2, пропустили на останніх секундах), на Євро-2014 – португальцям (1:2), на Євро-2012 – знову ж таки господарям, якими були хорвати (1:1, по пенальті 1:3), а на Євро-2010 – Азербайджану (3:3, 2:4 по пенальті). І ось тепер кривдниками «синьо-жовтих» стали поки що чинні чемпіони Європи – іспанці.

Чемпіонат Європи з футзалу

1/4 фіналу

Україна - Іспанія - 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - Пола (18)

Україна: Євген Іваняк - Володимир Разуванов, Сергій Журба, Тарас Королішин, Петро Шотурма - Олександр Педяш, Андрій Лисенко, Андрій Хамдамов, Михайло Грицина, Микола Білоцерківець, Микола Грицина, Руслан Шеремета