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    Прем’єр-ліга. «Карпати» обіграли «Олімпік» у перенесеному матчі 18-го туру

    Вирішальним став гол Карраскаля на початку другого тайму
    У середу, 21 лютого, «Карпати» й «Олімпік» нарешті дограли багатостраждальний поєдинок 18-го туру Прем’єр-ліги. Нагадаємо, цей матч, який мав відбутися ще у 2017 році, перенесли через снігопад. Командам було дозволено змінити склади, тому, наприклад, серед 11-ти футболістів «Олімпіка» не виявилося Антона
    • Сьогодні, 14:47
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    Вирішальним став гол Карраскаля на початку другого тайму

    У середу, 21 лютого, «Карпати» й «Олімпік» нарешті дограли багатостраждальний поєдинок 18-го туру Прем’єр-ліги.

    Нагадаємо, цей матч, який мав відбутися ще у 2017 році, перенесли через снігопад.

    Командам було дозволено змінити склади, тому, наприклад, серед 11-ти футболістів «Олімпіка» не виявилося Антона Кравченка, який забив гол у першому таймі зустрічі.

    У підсумку господарі забили на початку другого тайму (відзначився Карраскаль), і цей гол виявився переможним.

    Львів’яни краще провели цю частину матчу, а вилучення Очігави позбавило донеччан шансів на здобуття бодай очка.

    Прем’єр-ліга України з футболу

    Перенесений матч 18-го туру

    «Карпати» – «Олімпік» – 2:1 (1:1)

    Голи: 1:0 – Мякушко (42), 1:1 – А. Кравченко (45+), 2:1 – Карраскаль (55)

    «Карпати»: Підківка, Гуцуляк, Нестеров, Лобай, Мірошніченко, Вербний, Ді Франко, Карраскаль, Мякушко, Швед, Акулінін

    «Олімпік»: Кичак, Парцванія, Кісіль, Суарес (Щедрий, 72), Біленький, Нємчанінов, Іллой-Айєт (Очігава, 62), Г. Пасіч, Цимбалюк, Вакуленко, Кулинич

    Попередження: Тіссоне (6), Цимбалюк (63), Кісіль (69), Біленький (83)

    Вилучення: Очігава (80)

    У турнірній таблиці «Карпати» піднялися з останнього місця на 10-те. А «Олімпік» втратив шанс випередити «Верес» і «Маріуполь» у боротьбі за першу шістку.

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