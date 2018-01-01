Прем’єр-ліга. «Карпати» обіграли «Олімпік» у перенесеному матчі 18-го туру

Вирішальним став гол Карраскаля на початку другого тайму

У середу, 21 лютого, «Карпати» й «Олімпік» нарешті дограли багатостраждальний поєдинок 18-го туру Прем’єр-ліги. Нагадаємо, цей матч, який мав відбутися ще у 2017 році, перенесли через снігопад. Командам було дозволено змінити склади, тому, наприклад, серед 11-ти футболістів «Олімпіка» не виявилося Антона



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Вирішальним став гол Карраскаля на початку другого тайму

У середу, 21 лютого, «Карпати» й «Олімпік» нарешті дограли багатостраждальний поєдинок 18-го туру Прем’єр-ліги.

Нагадаємо, цей матч, який мав відбутися ще у 2017 році, перенесли через снігопад.

Командам було дозволено змінити склади, тому, наприклад, серед 11-ти футболістів «Олімпіка» не виявилося Антона Кравченка, який забив гол у першому таймі зустрічі.

У підсумку господарі забили на початку другого тайму (відзначився Карраскаль), і цей гол виявився переможним.

Львів’яни краще провели цю частину матчу, а вилучення Очігави позбавило донеччан шансів на здобуття бодай очка.

Прем’єр-ліга України з футболу

Перенесений матч 18-го туру

«Карпати» – «Олімпік» – 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – Мякушко (42), 1:1 – А. Кравченко (45+), 2:1 – Карраскаль (55)

«Карпати»: Підківка, Гуцуляк, Нестеров, Лобай, Мірошніченко, Вербний, Ді Франко, Карраскаль, Мякушко, Швед, Акулінін

«Олімпік»: Кичак, Парцванія, Кісіль, Суарес (Щедрий, 72), Біленький, Нємчанінов, Іллой-Айєт (Очігава, 62), Г. Пасіч, Цимбалюк, Вакуленко, Кулинич

Попередження: Тіссоне (6), Цимбалюк (63), Кісіль (69), Біленький (83)

Вилучення: Очігава (80)

У турнірній таблиці «Карпати» піднялися з останнього місця на 10-те. А «Олімпік» втратив шанс випередити «Верес» і «Маріуполь» у боротьбі за першу шістку.