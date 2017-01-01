Матч між «Карпатами» і «Олімпіком» відмінений і продовжений не буде
- Сьогодні, 16:16
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Розсилка
На другу половину зустрічі команди не вийшли за рішенням головного арбітра зустрічі Катерини Монзуль
Поєдинок між «Карпатами» і «Олімпіком» в 18-му турі УПЛ не буде продовжений через погодні умови. Диктор на стадіоні Україна оголосив, що поєдинок не буде відновлено сьогодні через снігопад.
Команди відіграли перший тайм з рахунком 1:1, проте на другу половину зустрічі не вийшли за рішенням головного арбітра зустрічі Катерини Монзуль.
Незважаючи на спроби працівників стадіону прибрати сніг з поля, в кінцевому результаті було прийнято остаточне рішення не випускати команди на другий тайм.
Поки ж залишається невідомо, коли зустріч між командами буде дограна.
Примітно, що «Карпати» і «Олімпік» не вперше потрапляють в ситуацію, через яку зустріч між ними переноситься на інший термін. У минулому році львів'яни та олімпійці не змогли зіграти в термін через стан поля, яке було обледенілим.
Що стосується самої зустрічі, то в першому таймі «Олімпік» на снігу атакував більш активно, а на 12-й хвилині Іван Сондей не реалізував вихід на ворота Підківки.
Команди звикали до гри в жахливих погодних умовах, хоча гості виглядали краще. Але рахунок в матчі несподівано відкрили «Карпати». Мякушко відгукнувся на закид з центру поля і з лінії штрафного розстріляв ворота Артема Кичака - 1:0. При цьому голкіпер «Олімпіка» невиправдано вибіг з воріт.
«Олімпік» після голу ще наполегливіше насів на ворота «Карпат», в деяких атаках не давав можливості господарям виходити на чужу половину поля.
Команда Романа Санжара зрівняла рахунок в компенсований час. Пройшла атака другим темпом. Після подачі кутового Віталій Федорів закинув м'яч у штрафну і Антон Кравченко ударом з 9-ти метрів шансів Підківці не залишив - 1:1.
Чемпіонат України. Прем'єр-ліга
18-ий тур
«Карпати» - «Олімпік» - 1:1(перервано)
Голи: Мякушко(43) - Кравченко(45)
«Карпати»: Підківка - Федецький, Нестеров, Лобай - Мірошниченко, Тіссоне, Голодюк, Гуцуляк - Мякушко, Делебко, Карраскаль.
«Олімпік»: Махарадзе - Шестаков, Кравченко, Шабанов, Федорів - Богданов, Цимбалюк - Сондей, Прийомов, Моха – Біленький.
Джерело: sportarena.com