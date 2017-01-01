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    Матч між «Карпатами» і «Олімпіком» відмінений і продовжений не буде

    На другу половину зустрічі команди не вийшли за рішенням головного арбітра зустрічі Катерини Монзуль
    Поєдинок між «Карпатами» і «Олімпіком» в 18-му турі УПЛ не буде продовжений через погодні умови. Диктор на стадіоні Україна оголосив, що поєдинок не буде відновлено сьогодні через снігопад. Команди відіграли перший тайм з рахунком 1:1, проте на другу половину зустрічі не вийшли за рішенням головного арбітра зустрічі
    • Сьогодні, 16:16
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    На другу половину зустрічі команди не вийшли за рішенням головного арбітра зустрічі Катерини Монзуль

    Поєдинок між «Карпатами» і «Олімпіком» в 18-му турі УПЛ не буде продовжений через погодні умови. Диктор на стадіоні Україна оголосив, що поєдинок не буде відновлено сьогодні через снігопад.

    Команди відіграли перший тайм з рахунком 1:1, проте на другу половину зустрічі не вийшли за рішенням головного арбітра зустрічі Катерини Монзуль.

    Незважаючи на спроби працівників стадіону прибрати сніг з поля, в кінцевому результаті було прийнято остаточне рішення не випускати команди на другий тайм.

    Поки ж залишається невідомо, коли зустріч між командами буде дограна.

    Примітно, що «Карпати» і «Олімпік» не вперше потрапляють в ситуацію, через яку зустріч між ними переноситься на інший термін. У минулому році львів'яни та олімпійці не змогли зіграти в термін через стан поля, яке було обледенілим.

    Що стосується самої зустрічі, то в першому таймі «Олімпік» на снігу атакував більш активно, а на 12-й хвилині Іван Сондей не реалізував вихід на ворота Підківки.

    Команди звикали до гри в жахливих погодних умовах, хоча гості виглядали краще. Але рахунок в матчі несподівано відкрили «Карпати». Мякушко відгукнувся на закид з центру поля і з лінії штрафного розстріляв ворота Артема Кичака - 1:0. При цьому голкіпер «Олімпіка» невиправдано вибіг з воріт.

    «Олімпік» після голу ще наполегливіше насів на ворота «Карпат», в деяких атаках не давав можливості господарям виходити на чужу половину поля.

    Команда Романа Санжара зрівняла рахунок в компенсований час. Пройшла атака другим темпом. Після подачі кутового Віталій Федорів закинув м'яч у штрафну і Антон Кравченко ударом з 9-ти метрів шансів Підківці не залишив - 1:1.

    Чемпіонат України. Прем'єр-ліга

    18-ий тур

    «Карпати» - «Олімпік» - 1:1(перервано)

    Голи: Мякушко(43) - Кравченко(45)

    «Карпати»: Підківка - Федецький, Нестеров, Лобай - Мірошниченко, Тіссоне, Голодюк, Гуцуляк - Мякушко, Делебко, Карраскаль.

    «Олімпік»: Махарадзе - Шестаков, Кравченко, Шабанов, Федорів - Богданов, Цимбалюк - Сондей, Прийомов, Моха – Біленький.

    Джерело: sportarena.com

    чемпіонат України Львів Прем'єр Ліга ФК Олімпік
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