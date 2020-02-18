Відомого біатлоніста обіцяли вбити через дрантя з Путіним



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Ветле-Сьястад Крістіансен постраждав через Путіна

Норвежець Ветле-Сьястад Крістіансен «пояснив за шмот» з Путіним

В 2018 році норвежець Ветле-Сьястад Крістіансен натягнув футболку з зображенням Путіна та виклав те фото у себе в Instagram. Йому це чомусь видалося милим.

Але далі настала розплата – недалекого спортсмена почала «травити» у соцмережах та навіть обіцяли вбити. Причому це робили не лише українці, для яких згадка про президента Росії є образливою, а й самі росіяни.

Нині спортсмен розповів, як все було.

«Мені неодноразово погрожували смертю поштою в Instagram. Це були росіяни і українці. Одного разу я надів футболку з Путіним, і це їм не сподобалося. Мені прийшли сотні погроз позбавити мене життя. Ми вже звикли до подібного. Думаю, в Норвегії відбувається те ж саме, що в Росії. У нас теж є інтернет-тролі», - наводить слова Крістіансена норвезький сайт Dagbladet.

Переглянути цей допис в Instagram All set for season final in Russia Допис, поширений Vetle Sjåstad Christiansen (@vetlesc) 6 Бер 2018 р. о 10:26 PST

Сам Ветле-Сьястад Крістіансен розповів, що не вкладав в публікацію ніякого політичного сенсу. Проте він зіткнувся з критикою, яку нині вважає заслуженою. Буде йому наука.

Нагадаємо, що на батьківщині спортсмена є популярним серіал Окуповані / Okkupert, знятий за сценарієм відомого письменника Ю Несбьо. Серіал розповідає про окупацію Норвегію путінською Росією, причому події достатньо реалістично вписані у сучасний контекст світової політики. Можливо, Ветле-Сьястаду Крістіансену треба подивитись хоча б перший сезон, щоб зрозуміти, що не треба натягати на себе дрантя з зображенням диктатора.