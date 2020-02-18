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    Відомого біатлоніста обіцяли вбити через дрантя з Путіним

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    Ветле-Сьястад Крістіансен постраждав через Путіна - Відомого біатлоніста обіцяли вбити через дрантя з Путіним
    Ветле-Сьястад Крістіансен постраждав через Путіна

    Норвежець Ветле-Сьястад Крістіансен «пояснив за шмот» з Путіним

    В 2018 році норвежець Ветле-Сьястад Крістіансен натягнув футболку з зображенням Путіна та виклав те фото у себе в Instagram. Йому це чомусь видалося милим.

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    Але далі настала розплата – недалекого спортсмена почала «травити» у соцмережах та навіть обіцяли вбити. Причому це робили не лише українці, для яких згадка про президента Росії є образливою, а й самі росіяни.

    Нині спортсмен розповів, як все було.

    «Мені неодноразово погрожували смертю поштою в Instagram. Це були росіяни і українці. Одного разу я надів футболку з Путіним, і це їм не сподобалося. Мені прийшли сотні погроз позбавити мене життя. Ми вже звикли до подібного. Думаю, в Норвегії відбувається те ж саме, що в Росії. У нас теж є інтернет-тролі», - наводить слова Крістіансена норвезький сайт Dagbladet.

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    All set for season final in Russia

    Допис, поширений Vetle Sjåstad Christiansen (@vetlesc)

    Сам Ветле-Сьястад Крістіансен розповів, що не вкладав в публікацію ніякого політичного сенсу. Проте він зіткнувся з критикою, яку нині вважає заслуженою. Буде йому наука.

    Нагадаємо, що на батьківщині спортсмена є популярним серіал Окуповані / Okkupert, знятий за сценарієм відомого письменника Ю Несбьо. Серіал розповідає про окупацію Норвегію путінською Росією, причому події достатньо реалістично вписані у сучасний контекст світової політики. Можливо, Ветле-Сьястаду Крістіансену треба подивитись хоча б перший сезон, щоб зрозуміти, що не треба натягати на себе дрантя з зображенням диктатора.

    біатлон Путін Ветле-Сьястад Крістіансен
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