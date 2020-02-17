Бринзак визнав, що український біатлон фінасується ліпше російського
Президент Федерації біатлону України шокував окупантів бюджетами
Незмінний керманич українського біатлону Володимир Бринзак не погребував дати «Матч-ТВ» - інтерв’ю ЗМІ країни-окупанта - Росії.
У ході бесіди з’ясувалося, що український біатлон фінансується значно краще, ніж в росіян, які стереотипно вважаються великою біатлонною державою.
Бринзак повідомив, що річний бюджет українського біатлону становить близько двох мільйонів євро. Це гроші від держави.
«Якби затягли паски, ще й залишилося б. Але нам є на що витрачати: в цю суму входять витрати на молодь, юніорів, Кубок IBU і так далі, всього п'ять команд. Зарубіжні збори, патрони, лижі також купує федерація. А розвитком біатлону на місцях займаються вже регіони. Плюс спонсори, які за чотири роки внесли близько 800 тисяч доларів. Допомагали невеликими траншами, наші спонсори не сировинні монстри, як у вас», - не втратив нагоди чиновник позбиткуватися з росіян.
«А ми все бідними вас вважаємо. У СБР з урахуванням призових від IBU і спонсорських близько 1,8 мільйона євро на рік», - відповів здивований журналіст газпромівського каналу.
«У вас були ситі часи. Пам'ятаю чартери в Ванкувер і 750 тисяч доларів призових за олімпійське золото від Михайла Прохорова. У будь-якого спортсмена і тренера дах зірве», - нагадав забезпечений державою та не забутий спонсорами Бринзак.
Нині російський біатлон і спорт взагалі дійсно переживає складні часи - шалені гроші, про які згадує Бринзак, були нещадно розкрадені, розтринькані, а ті, що лишилися - були направлені не на підготовку спортсменів та інфраструктури, а на махінації з допінгом. Апогеєм стала зимова Олімпіада в Сочі 2014 - тоді збірна РФ на чолі лідером команди Євґенієм Устюговим жерли допінг просто у промислових масштабах. Коли це виявили - був гучний скандал і дискваліфікації, а репутація російського спорту була втоптана у багно.
Джерело: Главком СПОРТ