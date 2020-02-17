Бринзак вважає, що війну на Донбасі спровокували неназвані «політики»
Очільник українського біатлону не приховує теплих почуттів до окупантів
Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак у інтерв’ю газпромівському каналу «Матч-ТВ» не лише хизувався бюджетами, що держава виділяє на український біатлон, але не втримався й зачитав мантру про «спорт поза політикою».
Чиновника спочатку приспали спортивними питаннями, а потім, коли Бринзак трохи розм’як та розговорився, запитали про політику.
Формулювання «події на сході країни» у питанні про фінансуванні Бринзак проігнорував, чим мимохідь визнав, що то суто українська тема й працедавці інтерв’юєра тут ні до чого.
Далі ж було контрольне питання: «До росіян ви завжди непогано ставились. Чи не дорікають за це на батьківщині?».
Тут вже Володимир Бринзак не стримував себе:
«Звичайно. Але поступово виникає розуміння: люди ні при чому, політики завели їх в цю ситуацію. Треба спілкуватися на рівні спорту, культури, не можна перетворюватися в лютих ворогів у звичайному житті. Німці колись були фашистами і ворогами, а зараз усі з задоволенням їдуть до Німеччини, тому що нам до них, як до небес. Обіймаються, дружать. У нас люди - і там люди. Це головніше політики. І краще б кожному своєю справою займатися».
При цьому пан Бринзак припустився непоправною логічної помилки. І справа не в тому, що німці ніколи не були фашистами (насправді - нацистами), а в тому, що їх спочатку розбили, перемогли та змусили відмовитись від людоневасницької ідеології, вони спокутували вину та визнали свої злочини - потім вже було те, про що говорить чиновник.
З Росією та росіянами поки що того не сталося - вони не визнають своїх злочинів, а це, нагадаємо - окупація українських земель - Криму та частини Донбасу, вбивство більше десяти тисяч громадян України, збитий малазійський літак з 298 жертвами, розграблені українські заводи, мільйони біженців та стільки ж заручників, що нині перебувають на окупованих територіях.
Якщо ж він говорить про «політиків», то кого має на увазі? Чи це керівництво РФ? А, може, бо він казав у множині, також і українська влада? Та сама, що так гарно фінансувала український біатлон та його самого всі ці роки?
То з ким зібрався спілкуватись на рівні спорту та культури пан Бринзак?
Джерело: Главком СПОРТ