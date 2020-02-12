Чемпіонат світу з біатлону: Україна оголосила склад на змішану естафету



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Україна знову розраховує на медалі ЧС

Світова першість стартує завтра

У четвер, 13 лютого, в італійській Антерсельві стартує чемпіонат світу з біатлону 2020.

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Збірна України їде на турнір у статусі одного з прихованих фаворитів та справедливо разраховує на медалі.

Як повідомляє biathlon.com.ua, вже відомий склад збірної на змішану естафету.

У заявці Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний.

На чемпіонаті світу-2019 в Естерсунді (Швеція) в змішаній естафеті золото здобула збірна Норвегії, другими стали німці, бронза дісталася команді Італії. Збірна України, за яку тоді виступали Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Артем Прима та Дмитро Підручний, показала сьомий результат.

Українці на чемпіонаті світу 2019 року вибороли дві медалі - золото і бронзу.

На першості планети 2020 року розіграно 12 комплектів медалей. Чемпіонат світу в Антерсельві завершиться 23 лютого 2020 року.