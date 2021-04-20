У кімнаті власника клубу Прем’єр-ліги, з яким гратиме «Динамо», вибухнула граната

За повідомленням місцевої журналістки з Петрового, є постраждалі

Власник клубу вищої ліги «Інгулець» Олександр Поворознюк може бути серед постраждалих від вибуху гранати. Про це повідомляє журналістка з Петрового, яке футбольна команда представляє, Оксана Лищенюк.

«У кімнаті, де знаходився президент ФК «Інгулець» Олександр Поворознюк, вибухнула граната. Є постраждалі», – говориться в повідомленні.

Подробиці журналістка обіцяла опублікувати пізніше.

25 квітня з «Інгульцем» має зустрітися київське «Динамо». В разі перемоги кияни стануть чемпіонами України.