  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    У кімнаті власника клубу Прем’єр-ліги, з яким гратиме «Динамо», вибухнула граната

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Олександр Поворознюк - У кімнаті власника клубу Прем’єр-ліги, з яким гратиме «Динамо», вибухнула граната
    Олександр Поворознюк
    Фото з відкритих джерел

    За повідомленням місцевої журналістки з Петрового, є постраждалі

    Власник клубу вищої ліги «Інгулець» Олександр Поворознюк може бути серед постраждалих від вибуху гранати. Про це повідомляє журналістка з Петрового, яке футбольна команда представляє, Оксана Лищенюк.

    «У кімнаті, де знаходився президент ФК «Інгулець» Олександр Поворознюк, вибухнула граната. Є постраждалі», – говориться в повідомленні.

    22_01

    Подробиці журналістка обіцяла опублікувати пізніше.

    25 квітня з «Інгульцем» має зустрітися київське «Динамо». В разі перемоги кияни стануть чемпіонами України.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Інгулець
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies