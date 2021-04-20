Суд заборонив УЄФА і ФІФА перешкоджати створенню Суперліги

Мадридський дім правосуддя прийняв постанову, за якою санкції до організаторів турніру не мають застосовуватися

Комерційний суд Мадрида виніс попереднє рішення, яке прямим чином забороняє УЄФА і ФІФА зупиняти Європейську Суперлігу, яка прийде на зміну Ліги чемпіонів.

За інформацією іспанської газети El Pais, згідно з рішенням Комерційного суду Мадрида, УЄФА і ФІФА не повинні застосовувати будь-які санкції щодо клубів-учасників Суперліги.

Також забороняється виключати команди Суперліги зі своїх турнірів, в тому числі з Ліги чемпіонів. Клопотання було подано самої Суперлігою.

Дванадцять клубів на чолі з мадридським «Реалом» хочуть створити Суперлігу, в якій братимуть участь тільки найкращі клуби Європи, з чим УЄФА категорично не погоджується.

Новий турнір має взяти старт вже у серпні.

УЄФА, тим часом, шукає гроші, щоб збільшити бюджет Ліги чемпіонів до €7 млрд.

Раніше президент «Реала» і Суперліги Флорентіно Перес спрогнозував смерть футболу за декілька років у тому форматі, в якому його розвиває УЄВА.