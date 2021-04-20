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    Суд заборонив УЄФА і ФІФА перешкоджати створенню Суперліги

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    Суд Мадрида не злякався заяв функціонерів УЄФА - Суд заборонив УЄФА і ФІФА перешкоджати створенню Суперліги
    Суд Мадрида не злякався заяв функціонерів УЄФА
    Фото з відкритих джерел

    Мадридський дім правосуддя прийняв постанову, за якою санкції до організаторів турніру не мають застосовуватися

    Комерційний суд Мадрида виніс попереднє рішення, яке прямим чином забороняє УЄФА і ФІФА зупиняти Європейську Суперлігу, яка прийде на зміну Ліги чемпіонів.

    За інформацією іспанської газети El Pais, згідно з рішенням Комерційного суду Мадрида, УЄФА і ФІФА не повинні застосовувати будь-які санкції щодо клубів-учасників Суперліги.

    Також забороняється виключати команди Суперліги зі своїх турнірів, в тому числі з Ліги чемпіонів. Клопотання було подано самої Суперлігою.

    Дванадцять клубів на чолі з мадридським «Реалом» хочуть створити Суперлігу, в якій братимуть участь тільки найкращі клуби Європи, з чим УЄФА категорично не погоджується.

    Новий турнір має взяти старт вже у серпні.

    УЄФА, тим часом, шукає гроші, щоб збільшити бюджет Ліги чемпіонів до €7 млрд.

    Раніше президент «Реала» і Суперліги Флорентіно Перес спрогнозував смерть футболу за декілька років у тому форматі, в якому його розвиває УЄВА.

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    Теги: УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ Суперліга
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