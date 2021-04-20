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    Все пропало? Футбольну Суперлігу залишають англійські клуби

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    Суперліга померла, не народившись - Все пропало? Футбольну Суперлігу залишають англійські клуби
    Суперліга померла, не народившись
    Фото з відкритих джерел

    Новий турнір, де мали грати найбагатші клуби, схоже, помер на другий день після створення

    Тільки-но народжена футбольна Суперліга, під яку виділили €3,5 млрд, схоже, на другий після оголошення про її створення наказала довго жити. Євпропейські ЗМІ пишуть, що англійські «Челсі» та «Манчестер Сіті» вийшли з числа засновників Суперлігі, а «Манчестер Юнайтед», «Ліверпуль» і «Арсенал» готують документи, щоб залишити новий турнір. Пізніше з’явилася інформація, мадридський «Атлетіко» і каталонська «Барселона» також покинули склад учасників Суперліги.

    Там часом пішов у відставку президент туринського «Ювентуса» Андреа Аньєлі.

    Проект Європейської Суперліги має на увазі під собою створення однієї ліги, в якій братимуть участь 20 найкращих клубів Європи. Участь в Суперлізі підтвердили такі топ-клуби, як «Мілан», «Арсенал», мадридський «Атлетіко», «Челсі», «Барселона», міланський «Інтер», туринський «Ювентус», «Ліверпуль», «Манчестер Сіті», «Манчестер Юнайтед», мадридський «Реал» і «Тоттенхем Хотспур». Президентом Суперліги став Флорентіно Перес, який займає аналогічну посаду в «Реалі».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів Суперліга
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