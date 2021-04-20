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    Київське «Динамо» отримає додаткові кошти на трансфери

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    Че Че не зміг прижитися в Києві - Київське «Динамо» отримає додаткові кошти на трансфери
    Че Че не зміг прижитися в Києві
    Фото з відкритих джерел

    Столичний клуб виграв суд у «Сан-Паулу» щодо заборгованості за трансфер Че Че

    Лідер чемпіонату України «Динамо» зможе залучити додаткові €2,65 млн на трансфери. Крім того, киянам за невчасну сплату нарахували ще 400 тисяч.

    Спортивний арбітражний суд 19 квітня ухвалив рішення у справі ФК «Динамо» проти ФК «Сан Паулу» щодо трансферу Че Че, у якому підтримав позицію ФІФА щодо сплати на користь киян як заборгованості за згаданим трансфером у розмірі 2,65 млн євро, так і штрафних санкцій, передбачених контрактом.

    У випадку, якщо «Сан Паулу» не сплатить всю суму заборгованості протягом 45 днів, буде автоматично застосована санкція, що передбачає заборону реєструвати нових гравців (трансферний бан) як на міжнародному, так і на національному рівнях.

    Як нагадує офіційний сайт столичного клубу, триває спір між ФК «Динамо» та ФК «Олімпія» щодо заборгованості за останнім трансфером київського клубу — Дерліса Гонсалеса. ФК «Олімпія» оскаржує у Спортивному арбітражному суді рішення ФІФА щодо сплати на користь ФК «Динамо» $5 млн, а також штрафних санкцій, розмір яких на сьогодні сягнув близько $500 тис.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»
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