Київське «Динамо» отримає додаткові кошти на трансфери

Столичний клуб виграв суд у «Сан-Паулу» щодо заборгованості за трансфер Че Че

Лідер чемпіонату України «Динамо» зможе залучити додаткові €2,65 млн на трансфери. Крім того, киянам за невчасну сплату нарахували ще 400 тисяч.

Спортивний арбітражний суд 19 квітня ухвалив рішення у справі ФК «Динамо» проти ФК «Сан Паулу» щодо трансферу Че Че, у якому підтримав позицію ФІФА щодо сплати на користь киян як заборгованості за згаданим трансфером у розмірі 2,65 млн євро, так і штрафних санкцій, передбачених контрактом.

У випадку, якщо «Сан Паулу» не сплатить всю суму заборгованості протягом 45 днів, буде автоматично застосована санкція, що передбачає заборону реєструвати нових гравців (трансферний бан) як на міжнародному, так і на національному рівнях.

Як нагадує офіційний сайт столичного клубу, триває спір між ФК «Динамо» та ФК «Олімпія» щодо заборгованості за останнім трансфером київського клубу — Дерліса Гонсалеса. ФК «Олімпія» оскаржує у Спортивному арбітражному суді рішення ФІФА щодо сплати на користь ФК «Динамо» $5 млн, а також штрафних санкцій, розмір яких на сьогодні сягнув близько $500 тис.