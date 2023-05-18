Президент МОК натякнув на участь росіян та білорусів в Олімпіаді-2024

Допуск росіян і білорусів до Олімпіади підтримує і президент Болгарії Румен Радев

У березні 2023 року Міжнародний олімпійський комітет прийняв скандальне рішення щодо повернення росіян та білорусів до змагань. Черговим підтвердженням цього стала заява очільника Комітету Томаса Баха під час виступу в Софії на честь 100-річчя НОК Болгарії, передає Inside the Games.

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«Рекомендація МОК полягає в тому, щоб спортсменам усіх країн було дозволено брати участь у кваліфікаційних змаганнях, які вже відбуваються. Сподіваюся, що багато федерацій приймуть наші рекомендації. Я щасливий, що отримав підтримку в цьому питанні від президента Болгарії Румена Радева. Він, як і ми, хоче, щоб спортсмени з усіх 206 національних комітетів МОК могли брати участь в Олімпійських іграх», – заявив Бах.

Раніше голова Парламентької асамблеї Ради Європи Тіні Кокс під час сесії у Стразбурзі заявив, що за жодних умов не можна допустити участі у Олімпіаді спортсменів з Росії та Білорусі, адже це суперечить олімпійській цілі сприяння миру та підтримує пропаганду агресора.

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Нагадаємо, 28 березня МОК дозволив спортсменам з Росії та Білорусі участь у міжнародних змаганнях за умови, що вони не були помічені у активній підтримці війни, що вони виступатимуть під нейтральним прапором та лише у індивідуальних змаганнях.