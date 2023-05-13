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Російські та білоруські спортсмени повертаються до змагань з важкої атлетики

Діана Гасюк
glavcom.ua
Російські та білоруські спортсмени повертаються до змагань з важкої атлетики
важкоатлети з Росії та Білорусі продовжать змагатися у нейтральному статусі
фото з відкритих джерел

У рамках цього процесу незалежні агентства будуть проводити індивідуальні перевірки всіх спортсменів і відповідного допоміжного персоналу з російськими або білоруськими паспортами, які бажають взяти участь у змаганнях IWF

Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) прийняла рішення дозволити змагатися атлетам з Росії та Білорусі у нейтральному статусі. Про це повідомляє офіційний сайт IWF.

«Після сьогоднішнього онлайн-засідання Виконавчої ради (EB) IWF вирішила схвалити і застосувати «Рекомендації МОК для міжнародних федерацій та організаторів міжнародних спортивних заходів щодо участі спортсменів з російським або білоруським паспортом у міжнародних змаганнях», – йдеться у повідомленні.

Ці умови стосуються критеріїв допуску, яким повинні відповідати спортсмени з російським або білоруським паспортом для участі в змаганнях IWF, а також дотримання ними статусу суворого нейтралітету під час участі в цих змаганнях.

У повідомленні зазначається, що в рамках цього процесу незалежними агентствами будуть проведені індивідуальні перевірки всіх спортсменів і відповідного допоміжного персоналу з російськими або білоруськими паспортами, які мають намір взяти участь у змаганнях IWF.

Раніше повідомлялося, що незалежний трибунал Міжнародного паралімпійського комітета (МПК) задовільнив апеляцію російського та білоруського комітетів щодо рішення про призупинення членства в організації. 

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Теги: трибунал саміт

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