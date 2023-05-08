Українські гімнасти просять Бельгію не допускати росіян і білорусів до Чемпіонату світу

«Терористів та їх ярих поплічників треба ізолювати від демократичного світу»

Вітчизняні гімнасти спробували донести позицію українських спортсменів в ухваленні рішення про недопущення росіян та білорусів на Чемпіонат світу-2023, який пройде з 30 вересня по 8 жовтня в Антверпені. Ігор Радівілов, Олег Верняєв, Владислав Грико, Назар Чепурний та головний тренер збірної країни Геннадій Сартинський звернулися до посла Бельгії в Україні Пітера Ван Де Вельде.

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Спортсмени наголосили, що основні засади Олімпійської хартії фундаментально протилежні війні, а будь-який нейтральний прапор російських та білоруських спортсменів все одно заплямований кров’ю.

«У Росії та Білорусі не існує поняття «спорт поза політикою». І підтвердженням цих слів є заява Президента Національного олімпійського комітету росії Станіслава Позднякова про те, що для членів російської олімпійської збірної за честь брати участь у війні проти України. Багато російських олімпійців та професійних спортсменів відкрито підтримують і заохочують дії російського уряду щодо вторгнення в Україну, а інші – просто замовчують, і удають, що нічого не відбувається. Вони є частиною російської пропаганди, яка намагається цинічно маніпулювати всім демократичним світом, у той час, як в Україні триває повномасштабна війна», – йдеться у дописі гімнастів.

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Заяву Міжнародного олімпійського комітету про те, що не можна забороняти росіянам та білорусам виступати в міжнародних змаганнях, і потрібно дозволити їм повернутись до нейтрального статусу, вже засудили понад 35 країн світу.

«Нам потрібна допомога світової спільноти! І ми сподіваємось на Вашу підтримку задля посилення санкцій проти спортсменів з Росії та Білорусі та їх недопущення до міжнародних змагань, навіть під нейтральними прапорами. Терористів та їх ярих поплічників треба ізолювати від демократичного світу, оскільки будь-які їх дії становлять загрозу національній безпеці кожної країни, всіх людей, які виступають проти тиранії та російської жорстокості», – наголосили спортсмени.

До слова, президент МОК лобіює повернення у великий спорт росіян і білорусів.

Крім того, українським спортсменам остаточно заборонили брати участь у змаганнях куди допустили росіян та білорусів (документ).