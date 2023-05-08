Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українські гімнасти просять Бельгію не допускати росіян і білорусів до Чемпіонату світу

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Українські гімнасти просять Бельгію не допускати росіян і білорусів до Чемпіонату світу
Спортсмени виступають проти участі громадян країн-агресорів у змаганнях
фото: Oleg Verniaiev / Facebook

«Терористів та їх ярих поплічників треба ізолювати від демократичного світу»

Вітчизняні гімнасти спробували донести позицію українських спортсменів в ухваленні рішення про недопущення росіян та білорусів на Чемпіонат світу-2023, який пройде з 30 вересня по 8 жовтня в Антверпені. Ігор Радівілов, Олег Верняєв, Владислав Грико, Назар Чепурний та головний тренер збірної країни Геннадій Сартинський звернулися до посла Бельгії в Україні Пітера Ван Де Вельде.

Спортсмени наголосили, що основні засади Олімпійської хартії фундаментально протилежні війні, а будь-який нейтральний прапор російських та білоруських спортсменів все одно заплямований кров’ю.

«У Росії та Білорусі не існує поняття «спорт поза політикою». І підтвердженням цих слів є заява Президента Національного олімпійського комітету росії Станіслава Позднякова про те, що для членів російської олімпійської збірної за честь брати участь у війні проти України. Багато російських олімпійців та професійних спортсменів відкрито підтримують і заохочують дії російського уряду щодо вторгнення в Україну, а інші – просто замовчують, і удають, що нічого не відбувається. Вони є частиною російської пропаганди, яка намагається цинічно маніпулювати всім демократичним світом, у той час, як в Україні триває повномасштабна війна», – йдеться у дописі гімнастів.

Заяву Міжнародного олімпійського комітету про те, що не можна забороняти росіянам та білорусам виступати в міжнародних змаганнях, і потрібно дозволити їм повернутись до нейтрального статусу, вже засудили понад 35 країн світу.

«Нам потрібна допомога світової спільноти! І ми сподіваємось на Вашу підтримку задля посилення санкцій проти спортсменів з Росії та Білорусі та їх недопущення до міжнародних змагань, навіть під нейтральними прапорами. Терористів та їх ярих поплічників треба ізолювати від демократичного світу, оскільки будь-які їх дії становлять загрозу національній безпеці кожної країни, всіх людей, які виступають проти тиранії та російської жорстокості», – наголосили спортсмени.

До слова, президент МОК лобіює повернення у великий спорт росіян і білорусів.

Крім того, українським спортсменам остаточно заборонили брати участь у змаганнях куди допустили росіян та білорусів (документ).

Читайте також:

Теги: спорт Олег Верняєв Ігор Радівілов чемпіонат світу війна Владислав Грико Назар Чепурний Геннадій Сартинський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дар'я Коваль, Ірина Коннова та Ольга Чеботаренко вибороли «золото» на першому етапі молодіжного Кубка Європи зі стрільби з лука
Українки перемогли на першому етапі молодіжного Кубка Європи зі стрільби з лука
6 травня, 02:24
Ватажок «вагнерівців» Євген Пригожин
«Вагнер» заявив, що покидає Бахмут. Кремль відреагував
5 травня, 13:08
Танк Leopard 2A6
Найсучасніші німецькі танки Leopard вже в Україні (відео)
4 травня, 18:04
Ворог збільшив корабельне угруповання в Чорному морі до 11 суден
Окупанти значно збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі
4 травня, 09:34
Вибух над Кремлем
Удар по Кремлю. Якою буде відповідь Москви?
4 травня, 06:39
Наслідки атаки дронів на Кіровоградщину
«Шахеди» атакували нафтобазу в одній із областей
3 травня, 08:25
На муралы зображений Герой України Олександр Мацієвський
У центрі Києва з’явився мурал, присвячений страченому росіянами військовому (фото)
29 квiтня, 12:42
Відвідувачі зможуть побачити виставки понівеченого рашистами газового обладнання
У 98 Клієнтських просторах 104.ua відкрилися фотовиставки, присвячені «Року незламності» Новини компаній
18 квiтня, 13:33
Загарбники тероризують населення окупованих територій
Через мародерство окупанти залишають без світла жителів Херсонщини
15 квiтня, 07:25

Новини

Українські гімнасти просять Бельгію не допускати росіян і білорусів до Чемпіонату світу
Українські гімнасти просять Бельгію не допускати росіян і білорусів до Чемпіонату світу
Президент МОК лобіює повернення у великий спорт росіян і білорусів
Президент МОК лобіює повернення у великий спорт росіян і білорусів
«Не конфлікт, а війна». Український футболіст розповів іспанському ЗМІ про вторгнення РФ
«Не конфлікт, а війна». Український футболіст розповів іспанському ЗМІ про вторгнення РФ
Українки перемогли на першому етапі молодіжного Кубка Європи зі стрільби з лука
Українки перемогли на першому етапі молодіжного Кубка Європи зі стрільби з лука
Ще одна міжнародна федерація допустила росіян до змагань
Ще одна міжнародна федерація допустила росіян до змагань
Українська тенісистка відмовилася потиснути руку суперниці з Росії
Українська тенісистка відмовилася потиснути руку суперниці з Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
«Американський адвокат» Путіна спрогнозував терміни переговорів між Україною та РФ
8958
Путін цинічно привітав лідерів декількох країн із «перемогою над нацизмом»
7478
Україна відкрила другий фронт війни
7284
Кардіолога відомої клініки, де лікувалися українські політики, затримано за вбивство пацієнтів
6467
Останній знімок перед смертю: історія жертв російських звірств у Бучі, що вражає
6059
Атака на Київ: Кличко вказав, де впали уламки ворожого дрона

Новини

Війна Росії проти України змусила трансатлантичний альянс працювати разом – Боррель
Вчора, 17:02
У NASA пояснили, навіщо планують запустити чотири малі супутники
Вчора, 16:52
Компанія Twitter визнала недолік однієї зі своїх популярних функцій
Вчора, 16:20
Туреччина відмовилася передати Україні системи С-400
Вчора, 16:06
Знищили 22 безпілотники: РФ продовжує інформувати про «дивовижні перемоги» окупантів
Вчора, 15:57
Сварка Пригожина та Міноборони РФ: Банкова пояснила маневри росіян
Вчора, 15:38

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту