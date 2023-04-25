Участь росіян і білорусів у Олімпіаді: президент ПАРЄ виступив із заявою
Допуск росіян і білорусів до Олімпійських ігор у Парижі «суперечить місії олімпійського руху сприяння миру, натомість слугує пропагандистським цілям агресора»
За жодних умов не можна допустити участі у Олімпіаді спортсменів з Росії та Білорусі, адже це суперечить олімпійській цілі сприяння миру та підтримує пропаганду агресора. Про це заявив у своєму вітальному слові голова Парламентької асамблеї Ради Європи Тіні Кокс під час сесії у Стразбурзі, переда «Радіо свобода».
«Асамблея зауважила, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) і спортивний рух у цілому, змінюють позицію, яку вони займали з 24 лютого минулого року, і тепер надають перевагу ідеї надати можливість частині російських і білоруських спортсменів брати участь у міжнародних змаганнях у той час, як інші держави продовжують рішуче заперечувати проти цього», - зазначив Кокс.
На його думку, допуск росіян і білорусів до Олімпійських ігор у Парижі «суперечить місії олімпійського руху сприяння миру, натомість слугує пропагандистським цілям агресора». Він також додав, що не варто недооцінювати силу спорту.
Нагадаємо, 28 березня МОК дозволив спортсменам з Росії та Білорусі участь у міжнародних змаганнях за умови, що вони не були помічені у активній підтримці війни, що вони виступатимуть під нейтральним прапором та лише у індивідуальних змаганнях.
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