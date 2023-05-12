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Росіяни та білоруси повертаються у Міжнародний паралімпійський комітет

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росіяни та білоруси повертаються у Міжнародний паралімпійський комітет
Статус членства Росії у Міжнародному паралімпійському комітеті буде піднято під час засідання Генасамблеї організації
фото ілюстративне

Параспортсмени з РФ та Білорусі досі залишаються відстороненими від міжнародних змагань

Незалежний трибунал Міжнародного паралімпійського комітета (МПК) задовільнив апеляцію російського та білоруського комітетів щодо рішення про призупинення членства в організації. Про це йдеться у заяві, опублікованій на офіційному сайті МПК.

Нагадаємо, що Росія та Білорусь отримали відсторонення від виступів на міжнародних турнірах у паралімпійських видах спорту. А в листопаді Міжнародний паралімпійський комітет ухвалив рішення про позбавлення національних комітетів обидвох країн членства в організації.

На рішення МПК російський та білоруський паралімпійський комітети відреагували апеляцією, яку подали до Незалежного трибуналу організації. Той у середу, 10 травня, задовільнив їхню скаргу та постановив, що Міжнародний паралімпійський комітет має призупинити позбавлення членства Росію та Білорусь.

Водночас у рішенні МПК також вказано, що рішення про призупинку позбавлення членства національних паралімпійських комітетів Росії та Білорусі не впливає на повернення спортсменів з цих країн. Вони залишаються поза міжнародними стартами.

Статус членства Росії та Білорусі у Міжнародному паралімпійському комітеті буде піднято під час засідання Генеральної асамблеї організації, яка відбудеться 28-29 вересня у Бахрейні. У МПК, коментуючи рішення Незалежного трибуналу, відзначили, що не згодні з його рішенням, хоча й поважають його.

"Під час подій, які ми бачили перед стартом Зимової Паралімпіади-2022 у Пекіні, наші члени дали чітко зрозуміти, що статус НПК Росії та Білорусі має розглядатися Генеральною асамблеєю. Ми віримо, що наші дії - скликати термінову Генеральну асамблею у Берліні та надати дозвіл кожному члену представити свої погляди на важливі питання, виконали свої зобов'язання згідно наших правил.

Незалежний апеляційний трибунал вирішив інакше, це рішення ми, очевидно, поважаємо, але не погоджуємося з ним. Як ми вже вирішили зробити, повернемося до цих питань під час Генеральної асамблеї пізніше цього року, дотримуючись вказівок Апеляційного трибуналу, представивши додаткові докази, які з того часу отримали, і дамо нашим членам можливість ухвалити рішення щодо цих важливих питань", - сказав у зверненні очільник МПК Ендрю Парсонс.

Нагадаємо, МОК дозволив повертати до міжнародного спорту атлетів з РФ та Білорусі в нейтральному статусі і за умови, що вони не є військовослужбовцями і не були помічені у підтримці війни в Україні. При цьому в командних видах спорту заборона залишилася в силі.

До слова, міністр Кабінету міністрів України, член виконкому Національного олімпійського комітету Олег Немчинов розповів про умови участі українських спортсменів.

«На засіданні уряду прийнято протокольне рішення про те, що ми беремо участь у відбіркових змаганнях [на Олімпіаду-2024] лише там, де немає росіян. Якщо українські федерації порушуватимуть це рішення, їх позбавлятимуть національного статусу», – заявив чиновник.

Українці, серед яких і відомі спортсмени, вже відреагували на скандальне рішення. Вони шоковані забороною брати участь у змаганнях, де є росіяни. 

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Теги: спорт росія Білорусь

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