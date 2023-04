Кремлівська фанера над Парижем. Російські чемпіони, які пролітають повз Олімпіаду (список)

Наприкінці березня сталася безпрецедентна подія у світі спорту: Міжнародний Олімпійський Комітет вирішив допомогти «знедоленим та абсолютно невинним» російським та білоруським атлетам та надав міжнародним федераціям рекомендації щодо допуску представників країн-терориста та її вірного сателіта до змагань.

Безперечно, це рішення є величезною помилкою Томаса Баха і Міжнародного олімпійського комітету. Про це «Главком» детально писав тут. Усвідомлюючи безсоромність своїх дій, Міжнародний олімпійський комітет все ж залишив простір для маневрів і оголосив критерії, лише невиконання яких є підставою для відсторонення білорусів і росіян від всіх міжнародних змагань.

Саме про них сьогодні і розкаже «Главком»: у цьому матеріалі будуть згадані російські топспортсмени, які ризикують пропустити Олімпіаду-2024 в Парижі через невідповідність навіть цим вимогам «нейтральності».

Найтяжче звинувачення. Ці спортсмени самі позбавили себе будь-яких перспектив поїхати на Олімпійські Ігри до Парижа. Деякі російські спортсмени вже готуються «звільнитися» з армії Російської Федерації, щоб мати змогу потрапити на міжнародні змагання. Але тим, хто відкрито підтримав війну, це вже не допоможе.

Головна зірка російського тхеквондо, олімпійський чемпіон Токіо Максим Храмцов минулого року привітав кривавого диктатора Путіна з днем народження.

Зокрема, Храмцов у мережі «Вконтакте» розмістив відео, на якому навіть зізнався у почуттях до Путіна, а також пост з літерою «Z», символом убивства українців.

Цікаво, що наразі від шаленої любові Храмцова до Путіна на сторінці Максима в соцмережі «Вконтакте» не залишилося і сліду. Від страху тхеквондист навіть видалив зі сторінки старі світлини з Путіним, які були зроблені ще до 24 лютого 2022 року. Але це вже йому не допоможе.

Ще один російський олімпійський чемпіон з тхеквондо вирішив не відставати від колеги Храмцова та теж палко підтримав війну проти України.

Ларін став головним героєм пропагандистського відео, де закликав своїх співвітчизників допомогти мобілізованим росіянам, адже вони на території України «боронять їхню Батьківщину».

Тобто, Ларін безпосередньо закликав фінансувати тероризм. Чи зверне на це порушення увагу Рада Міжнародної федерації тхеквондо, яка вирішила допустити росіян та білорусів під нейтральним прапором згідно з дотриманням рекомендацій МОК? Двох відповідей на це запитання бути не може.

Одним з найуспішніших видів спорту на Олімпійських іграх для Російської Федерації була художня гімнастика. А як можна уявити російську збірну без її багаторічних лідерок?

Сестри Авєріни на двох мають 23 золоті нагороди Чемпіонатів світу, але їхні здобутки не зможуть допомогти їм поїхати в Париж. У березні минулого року вони брали участь у пропагандистському концерті на підтримку анексії Криму та війни в Україні, що відбувся в «Лужніках».

Борці Муса Євлоєв, Заурбек Сідаков, Заур Угуєв, Абдулрашид Садулаєв – володарі золотих нагород токійської Олімпіади. Але не лише це їх об’єднує.

Усі вони були помічені на вже згаданому вище горезвісному пропагандистському мітингу на підтримку війни у московських «Лужніках».

Чотириразовий призер Чемпіонатів світу, чемпіон Європейських Ігор Артем Сурков брав участь у грудні 2022 року у пропагандистському «Уроці мужності».

Головною метою заходу була культивація ненависті до України та підтримка військових, які ведуть загарбницьку агресію проти нашої країни.

Також під час «уроку» лунала пропагандистська пісня «Встанем», яку написав та виконує на підтримку війни Росії проти України співак Shaman.

Крім того, школярам демонстрували відео з російськими військовими, антиукраїнські гасла, а також символіку і зброю, навчаючи ненависті до України.

Борець Роман Власов опублікував на своїй сторінці в Instagram пост на підтримку війни проти України. Так, дворазовий чемпіон Олімпіад у Лондоні та Ріо вирішив використати всі символи російських воєнних злочинів: георгіївську стрічку, літеру «Z» та гасло «своих не бросаем».

Дворазовий олімпійський чемпіон з плавання Євгеній Рилов теж прийшов на концерт у «Лужніках», де разом з іншими олімпійцями одягнув куртку з літерою Z.

Чи не всі зіркові російські гімнасти так чи інакше підтримали війну Росії проти України.

Олімпійський чемпіон Артур Далалоян в одному з інтерв’ю навіть зізнався, що у їхній команді немає людей, які не підтримують «СВО» («спеціальну воєнну операцію», так Кремль примушує називати війну в Україні).

Російські гімнастки Уразова та Лістунова були присутніми на мітингу в «Лужниках». Туди ж прийшов й Іван Куляк, який навіть для чогось повісив собі на шию не свою олімпійську медаль.

In the first photo you can see Ivan, the same guy from the second photo. On the neck of which there is a medal from the Olympics Rio 2016 , an interesting fact that Ivan was then 14 years old and he didn’t compete in OG, apparently taking other people's things is normal for them. pic.twitter.com/7fwxParQ8V