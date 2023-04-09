Кремлівська фанера над Парижем. Російські чемпіони, які пролітають повз Олімпіаду (список)

Титуловані російські фанати Путіна зможуть побачити Олімпіаду хіба що по телевізору

Наприкінці березня сталася безпрецедентна подія у світі спорту: Міжнародний Олімпійський Комітет вирішив допомогти «знедоленим та абсолютно невинним» російським та білоруським атлетам та надав міжнародним федераціям рекомендації щодо допуску представників країн-терориста та її вірного сателіта до змагань.

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Безперечно, це рішення є величезною помилкою Томаса Баха і Міжнародного олімпійського комітету. Про це «Главком» детально писав тут. Усвідомлюючи безсоромність своїх дій, Міжнародний олімпійський комітет все ж залишив простір для маневрів і оголосив критерії, лише невиконання яких є підставою для відсторонення білорусів і росіян від всіх міжнародних змагань.

Саме про них сьогодні і розкаже «Главком»: у цьому матеріалі будуть згадані російські топспортсмени, які ризикують пропустити Олімпіаду-2024 в Парижі через невідповідність навіть цим вимогам «нейтральності».

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Підстави для недопуску до міжнародних змагань є такими: спортсмени, які активно підтримують війну, не можуть змагатися

спортсмени, які мають контракт з російськими військовими структурами чи органами нацбезпеки, не можуть брати участь у змаганнях

спортсмени з російським паспортом повинні брати участь тільки як індивідуальні нейтральні спортсмени; команди спортсменів з російським або білоруським паспортом не розглядаються

Перший критерій. Спортсмени, які активно підтримують війну, не можуть змагатися

Найтяжче звинувачення. Ці спортсмени самі позбавили себе будь-яких перспектив поїхати на Олімпійські Ігри до Парижа. Деякі російські спортсмени вже готуються «звільнитися» з армії Російської Федерації, щоб мати змогу потрапити на міжнародні змагання. Але тим, хто відкрито підтримав війну, це вже не допоможе.

Максим Храмцов (тхеквондо)

Скриншот посту Храмцова у «Вконтакте»

Головна зірка російського тхеквондо, олімпійський чемпіон Токіо Максим Храмцов минулого року привітав кривавого диктатора Путіна з днем народження.

Зокрема, Храмцов у мережі «Вконтакте» розмістив відео, на якому навіть зізнався у почуттях до Путіна, а також пост з літерою «Z», символом убивства українців.

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Цікаво, що наразі від шаленої любові Храмцова до Путіна на сторінці Максима в соцмережі «Вконтакте» не залишилося і сліду. Від страху тхеквондист навіть видалив зі сторінки старі світлини з Путіним, які були зроблені ще до 24 лютого 2022 року. Але це вже йому не допоможе.

Владислав Ларін (тхеквондо)

Скриншот відео з Ларіним

Ще один російський олімпійський чемпіон з тхеквондо вирішив не відставати від колеги Храмцова та теж палко підтримав війну проти України.

Ларін став головним героєм пропагандистського відео, де закликав своїх співвітчизників допомогти мобілізованим росіянам, адже вони на території України «боронять їхню Батьківщину».

Тобто, Ларін безпосередньо закликав фінансувати тероризм. Чи зверне на це порушення увагу Рада Міжнародної федерації тхеквондо, яка вирішила допустити росіян та білорусів під нейтральним прапором згідно з дотриманням рекомендацій МОК? Двох відповідей на це запитання бути не може.

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Діна та Аріна Авєріни (художня гімнастика)

Сестри Авєріни з літерою «Z» під час пропагандистського концерту в Лужніках

Одним з найуспішніших видів спорту на Олімпійських іграх для Російської Федерації була художня гімнастика. А як можна уявити російську збірну без її багаторічних лідерок?

Сестри Авєріни на двох мають 23 золоті нагороди Чемпіонатів світу, але їхні здобутки не зможуть допомогти їм поїхати в Париж. У березні минулого року вони брали участь у пропагандистському концерті на підтримку анексії Криму та війни в Україні, що відбувся в «Лужніках».

Муса Євлоєв, Заурбек Сідаков, Роман, Власов, Заур Угуєв, Абдулрашид Садулаєв (боротьба)

Фото з пропагандистського мітингу в «Лужніках». Крайні праворуч – Заурбек Сідаков, Заур Угуєв, Абдулрашид Садулаєв

Фото з пропагандистського мітингу в «Лужніках». Крайній ліворуч – Муса Євлоєв

Борці Муса Євлоєв, Заурбек Сідаков, Заур Угуєв, Абдулрашид Садулаєв – володарі золотих нагород токійської Олімпіади. Але не лише це їх об’єднує.

Усі вони були помічені на вже згаданому вище горезвісному пропагандистському мітингу на підтримку війни у московських «Лужніках».

Артем Сурков (боротьба)

Пост в Інстаграмі «нейтрального» Артема Суркова

Чотириразовий призер Чемпіонатів світу, чемпіон Європейських Ігор Артем Сурков брав участь у грудні 2022 року у пропагандистському «Уроці мужності».

Головною метою заходу була культивація ненависті до України та підтримка військових, які ведуть загарбницьку агресію проти нашої країни.

Також під час «уроку» лунала пропагандистська пісня «Встанем», яку написав та виконує на підтримку війни Росії проти України співак Shaman.

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Крім того, школярам демонстрували відео з російськими військовими, антиукраїнські гасла, а також символіку і зброю, навчаючи ненависті до України.

Скандальний пост Власова з підтримкою терористичного путінського режиму

Борець Роман Власов опублікував на своїй сторінці в Instagram пост на підтримку війни проти України. Так, дворазовий чемпіон Олімпіад у Лондоні та Ріо вирішив використати всі символи російських воєнних злочинів: георгіївську стрічку, літеру «Z» та гасло «своих не бросаем».

Євгеній Рилов (плавання)

Євгеній Рилов під час сумновізного концерту в «Лужніках»

Дворазовий олімпійський чемпіон з плавання Євгеній Рилов теж прийшов на концерт у «Лужніках», де разом з іншими олімпійцями одягнув куртку з літерою Z.

Спортивні гімнасти Микита Нагорний, Давид Бєлявський, Артур Далалоян, Іван Куляк, Владислава Уразова, Вікторія Лістунова, Даніель Марінов

Микита Нагорний втягуваd дітей у підтримку війни проти України

Давид Бєлявський, який готовий їхати воювати в Україну

Артур Далалоян та підсанкційний депутат Держдуми РФ Сергій Сокол

Іван Куляк – ще один прихильник війни проти України

Владислава Уразова та Вікторія Лістунова під час концерту в «Лужніках»

Чи не всі зіркові російські гімнасти так чи інакше підтримали війну Росії проти України.

Олімпійський чемпіон Артур Далалоян в одному з інтерв’ю навіть зізнався, що у їхній команді немає людей, які не підтримують «СВО» («спеціальну воєнну операцію», так Кремль примушує називати війну в Україні).

Російські гімнастки Уразова та Лістунова були присутніми на мітингу в «Лужниках». Туди ж прийшов й Іван Куляк, який навіть для чогось повісив собі на шию не свою олімпійську медаль.

In the first photo you can see Ivan, the same guy from the second photo. On the neck of which there is a medal from the Olympics Rio 2016 , an interesting fact that Ivan was then 14 years old and he didn’t compete in OG, apparently taking other people's things is normal for them. pic.twitter.com/7fwxParQ8V — Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) March 23, 2022

Микита Нагорний – найбільш одіозний російський гімнаст. Керівник «Юнармії» так часто світився в різних заходах на підтримку війни, що важко навіть перерахувати всі з них.

Зокрема, він брав участь у рекламі акції «Доброе дело», яка збирала кошти для російських військових злочинців.

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Давид Белявський заявив, що готовий покинути гімнастику та піти воювати проти України, якщо отримає повістку. Для Бєлявського таке рішення «є очевидним».

Даніел Марінов – ще одна зірка російської гімнастики, яка підтримує війну проти України

18-річний Даніел Марінов відкрито підтримав демонстрацію літери Z на змаганнях. Івана Куляка, який так вчинив, він назвав «красунчиком». Саму ж демонстрацію Z Марінов назвав «вчинком чоловіка».

Міжнародна федерація гімнастики поки що не давала схвального рішення щодо допуск росіян. Будемо сподіватися, що усі згадані факти будуть враховані для рішення, яке забере шанс виступити у Парижі у росіян – чинних олімпійських чемпіонів у чоловічій та жіночій командних змаганнях.

Російські спортсмени, що відвідували Крим

Жіноча збірна Росії з важкої атлетики під час незаконного перебування в Криму

Окремо варто виділити спортсменів, які незаконно відвідували тимчасово окупований півострів Крим. Вони та їхні тренери на територію окупованого Криму потрапили, не проходячи митний та прикордонний контроль згідно з законами нашої країни, вони порушили законодавство України.

Своїми діями ці особи створюють реальні загрози національним інтересам України, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності нашої держави.

Вони мають бути не лише в санкційних списках, а й у числі фігурантів кримінальних справ. Згідно зі статтею КК України «порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї» для російських спортсменів передбачено до 5 років позбавлення волі.

Власне, тими, хто порушив законодавство України, є такі спортсмени: Ольга Те – чемпіонка Європи з важкої атлетики та бронзова призерка Чемпіонату світу

Олександра Козлова – дворазова бронзова призерка Чемпіонату Європи з важкої атлетики

Олена Осипова – дворазова срібна призерка Олімпіади у Токіо у стрільбі з лука

Ксенія Перова та Інна Степанова – срібні призери Олімпіади у Токіо у командній першості в стрільбі з лука

Белігто Цингуєв, Галсан Базаржапов – бронзові призери чемпіонату Європи 2021 року в стрільбі з лука

Євгеній Байдусов – чемпіон світу з боротьби серед юніорів

Даніїл Часовников – чемпіон Європи і світу серед кадетів з боротьби, бронзовий призер чемпіонату Російської Федерації

Другий критерій. Спортсмени, які мають контракт з російськими військовими структурами чи органами нацбезпеки, не можуть брати участь у змаганнях

У російській збірній традиційно багато спортсменів, які так чи інакше пов’язані з армійськими чи іншими парамілітарними структурами. Наразі в російських засобах масової інформації з’являється інформація, що вони можуть масово розірвати контракти і формально стати непричетними до армії. Разом з тим, є й такі люди зі спорту Російської Федерації, які називають такий крок «зрадою Батьківщини».

Марія Ласіцкене – легенда російської легкої атлетики

Софія Вєлікая не втрачає нагоди покрасуватися у військовій формі

Наразі ж причетними до російських військових структур є низка зірок російського спорту.

Марія Ласіцкене (олімпійська чемпіонка Токіо з легкої атлетики) має військове звання капітана, Софія Вєлікая (дворазова призерка Олімпіади в Токіо у фехтуванні на шаблях) – капітан, Олександр Бондар (бронзовий призер Токіо у стрибках в воду) – прапорщик, Тимур Сафін (срібний призер Ігор-2020 у командній першості серед рапіристів) – старший лейтенант, Ольга Нікітіна (олімпійська чемпіонка Токіо-2020 у командній першості серед шаблісток) – сержант, Муслім Гаджимагомедов (віцечемпіон Олімпійських Ігор у Токіо з боксі) – сержант, Ніяз Іллясов (бронзовий призер Олімпійських Ігор-2020 у дзюдо) – старший лейтенант.

Загалом, «армійці» на токійській Олімпіаді завоювали 64% нагород російської збірної – 11 золотих, 19 срібних та 15 бронзових медалей.

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Також представниками клубу «Динамо», який позиціонує себе як військовий, є: фехтувальники Сергій Біда (віцечемпіон Ігор-2020 у командній першості серед шпажистів), Лариса Коробєйнікова (дворазова призерка Ігор-2020 у фехтуванні на рапірах), Віолетта Колобова (бронзова призерка Ігор-2016 у командній першості серед шпажисток), Владислав Мильніков (віцечемпіон Ігор-2020 у командній першості серед рапіристів), велоспортсмени Анастасія Войнова та Дар’я Шмельова (бронзові призерки Олімпіади в Токіо у командному спринті), Денис Дмитрієв (бронзовий призер Олімпіади в Ріо в особистому спринті), боксери Андрій Замковой та Імам Хатаєв (бронзові призери Олімпіади в Токіо), гімнастка Анастасія Іллянкова (срібна призерка Ігор-2020 у вправах на різновисоких брусах), легкоатлетка Анжеліка Сидорова (віцечемпіонка Ігор-2020 у стрибках з жердиною), стрільчиня Віталіна Бацарашкіна (триразова призерка Олімпіади-2020 у Токіо), представниця стрільби з лука Ксенія Перова (віцечемпіонка Ігор-2020 у командній першості) та плавець Климент Колесников (дворазовий призер Ігор-2020)

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Також мають причетність до ЦСКА (Центральний спортивний клуб армії): Антон та Кирил Бородачові (віцечемпіони Ігор-2020 у командній чоловічій рапірі), Інна Грачова (дворазова призерка токійської Олімпіади у жіночій рапірі), Аделіна Загідуліна та Марта Мартьянова (олімпійські чемпіонки Токіо-2020 у командній жіночій рапірі), Яна Єгорян (дворазова олімпійська чемпіонка Ріо-2016), Софія Лоханова (дворазова олімпійська чемпіонка Ігор-2020 у фехтуванні на шаблях), Павло Сухов (віцечемпіон Ігор-2020 у командній чоловічій шпазі), Ангеліна Мельникова (триразова призерка Олімпіади в Токіо у спортивній гімнастиці), Мадіна Таймазова (бронзова призерка Олімпіади-2020 у дзюдо), Тамерлан Башаєв (бронзовий призер Олімпіади-2020 у дзюдо), представники кульової стрільби Анастасія Галашина (срібна призерка Олімпіади в Токіо у стрільбі з пневматичної гвинтівки), Сергій Каменський (дворазовий призер токійської Олімпіади у стрільбі з гвинтівки), Артем Черноусов (віцечемпіон Ігор-2020 у змішаній командній стрільбі з пневматичного пістолета), Юлія Зикова (віцечемпіонка Ігор-2020 у стрільбі з малокаліберної гвинтівки), Юлія Карімова (дворазова призерка Олімпіади-2020 у Токіо), борець Сергій Ємелін (бронзовий призер Ігор-2020).

Третій критерій. Спортсмени з російським паспортом повинні брати участь тільки як індивідуальні нейтральні спортсмени; команди спортсменів з російським або білоруським паспортом не розглядаються

Цей пункт є одним з найболючіших для російської збірної, адже відсутність команд вплине як на кількість ліцензій, яка приблизно вдвічі скоротиться, так і на кількість шансів на медалі.

Нагадаємо, що у Токіо Росія саме в командних дисциплінах дуже добре поповнила свою медальну скарбницю: «золото» у жіночій групі з артистичного плавання

«золото» у жіночому дуету з артистичного плавання

«золото» у жіночій командній першості з фехтування на шаблях

«золото» у жіночій командній першості з фехтування на рапірах

«золото» у жіночій командній першості в спортивній гімнастиці

«золото» у чоловічій командній першості в спортивній гімнастиці

«золото» у змішаних парах у тенісі

«срібло» у жіночій командній першості у стрільбі з лука

«срібло» у жіночій першості з баскетболу 3x3

«срібло» у чоловічій першості з баскетболу 3x3

«срібло» у чоловічій командній першості з фехтування на шпагах

«срібло» у чоловічій командній першості з фехтування на рапірах

«срібло» у групових вправах у художній гімнастиці

«срібло» у жіночій гандбольній першості

«срібло» у жіночій двійці розпашній без рульового

«срібло» у змішаній командній першості у стрільбі з пневматичного пістолета

«срібло» у чоловічій естафеті 4x200 м у плаванні вільним стилем

«срібло» у змішаних парах у тенісі

«срібло» у чоловічій першості з пляжного волейболу

«срібло» у чоловічій волейбольній першості

«бронза» у жіночому медісоні (велоспорт)

«бронза» у жіночому командному спринті (велоспорт)

«бронза» у чоловічих синхронних стрибках у воду з вишки

бронза у змішаній командній першості у стрільбі з пневматичної гвинтівки

Варто ще раз наголосити, що повернення спорстменів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань викликає гострі дискусії у всьому світі. Як зазначив Томас Бах у своїй заяві, цим рішенням не задовольнили ні російські вимоги про повне повернення до стартів, ні українські про повне відсторонення представників країн-терористок.

Наразі міжнародний спорт очікує новий складний етап, у якому важливою буде активна позиція Національного олімпійського комітету України, а не тихий мовчазний бойкот, який лише обурює українців, але ніяк не допомагає у боротьбі з росіянами в спорті.

Ілля Мандебура, для «Главкома»