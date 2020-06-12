Президент УАФ Павелко розкрив таємницю, коли на трибуни стадіонів повернуться вболівальники
Україна збирається піти за прикладом Польщі
Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко розповів про відправлену в Міністерство охорони здоров’я пропозицію щодо повернення матчів з глядачами.
«Ще 10 червня ми розраховували прийняти рішення, що глядачі повернуться через тур. На найближчий, 26-й тур ми хотіли надати додаткові 30 місць для журналістів, а вже через тур дати можливість нашим уболівальникам повернутися. Тому що так було б правильно.
У нас схожа ситуація з Польщею. Наскільки я пам'ятаю, Польща повертає уболівальників 17 червня. Тому якраз після повернення в Польщі ми планували дати можливість для 25% і у нас.
Це я вже таємниці розкриваю. Думаю, дати повернення уболівальників будуть трохи скоректовані. Начебто вже була стабілізація з коронавірусом, але з 10 червня спостерігається зовсім інша картина», - сказав Павелко.
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Нагадаємо, що після виходу з карантину в українській Прем’єр-лізі зіграно вже два тури. Правда, не змогли наразі вийти на смарагдовий газон футболісти львівських «Карпат», у яких перед самим рестартом трапився спалах пандемії коронавірусу.