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    Президент УАФ Павелко розкрив таємницю, коли на трибуни стадіонів повернуться вболівальники

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    Андрій Павелко каже, що останні дані МОЗ можуть змінити плати УАФ - Президент УАФ Павелко розкрив таємницю, коли на трибуни стадіонів повернуться вболівальники
    Андрій Павелко каже, що останні дані МОЗ можуть змінити плати УАФ
    Фото - ФФУ

    Україна збирається піти за прикладом Польщі

    Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко розповів про відправлену в Міністерство охорони здоров’я пропозицію щодо повернення матчів з глядачами.

    «Ще 10 червня ми розраховували прийняти рішення, що глядачі повернуться через тур. На найближчий, 26-й тур ми хотіли надати додаткові 30 місць для журналістів, а вже через тур дати можливість нашим уболівальникам повернутися. Тому що так було б правильно.

    У нас схожа ситуація з Польщею. Наскільки я пам'ятаю, Польща повертає уболівальників 17 червня. Тому якраз після повернення в Польщі ми планували дати можливість для 25% і у нас.

    Це я вже таємниці розкриваю. Думаю, дати повернення уболівальників будуть трохи скоректовані. Начебто вже була стабілізація з коронавірусом, але з 10 червня спостерігається зовсім інша картина», - сказав Павелко.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      29070
    • Хворіють
      15075
    • Одужали
      13141
    • Померли
      854

    Нагадаємо, що після виходу з карантину в українській Прем’єр-лізі зіграно вже два тури. Правда, не змогли наразі вийти на смарагдовий газон футболісти львівських «Карпат», у яких перед самим рестартом трапився спалах пандемії коронавірусу.

     Читайте також: Безсимптомна пандемія. Як коронавірус звалив футбольний клуб «Карпати»
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Павелко Прем’єр-ліга карантин коронавірус Українська асоціація футболу
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