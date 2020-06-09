Тренер «Карпат» розповів про поточну ситуацію з коронавірусом у клубі



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Роман Санжар дав здоровим гравцям індивідуальні завдання Фото - ФК «Карпати»

Симптоми хвороби почали проявлятися в деяких працівників

Наставник львівських «Карпат» Роман Санжар висловився про ситуацію в клубі у зв’язку з епідемією Covid-19.

Тренер розповів, що всі футболісти почуваються добре, саме в них жодних симптомів коронавірусу нема, тренерський штаб перебуває з ними на контакті по телефону.

Серед працівників важких випадків нема, але в декого симптоми почали проявлятися.

«За усіх не скажу, бо не зі всіма спілкуюся. Але в декого є симптоми, - сказав Санжар у коментарі телеканалу «Футбол». - Футболісти, для яких тест на Covid-19 був негативний, теж перебувають на карантині. Вони отримали індивідуальні завдання й працюють за можливості – у кого яка».

Через епідемію коронавірусу в «Карпатах» перенесено їх матчі 24-го і 25-го турів, а також команда не зіграє в 26 турі Прем’єр-ліги з «Дніпром-1». Щодо дати цього матчу клуби й УПЛ мають визначитися найближчим часом.