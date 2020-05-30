Український футбол вийшов з карантину. Зіграно перший офіційний матч (відео)

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«Колос» і «Десна» розійшлися миром Фото - UA-Футбол

Результат поєдинку виявився прогнозованим, хоча команда, яка програла, не реалізувала пенальті

Український футбол офіційно вийшов із карантину, пов’язаного з пандемією коронавірусу.

У матчі 24-го туру Прем’єр-ліги ковалівський «Колос» на «Оболонь-Арені» поступився претендентові на місце в Лізі чемпіонів – чернігівській «Десні». Перший після тривалої перерви м'яч забив капітан чернігівців Денис Фавлоров, який замкнув ударом головою навіс Андрія Тотовицького зліва.

Правда, відразу після поновлення гри «Десна» цілком могла пропустити. Той же Фаворов намагався вибити у стрибку через себе в районі одинадцятиметрової позначки у власному карному майданчику, а Арні Вільг'яльмссон впав. Рефері вважав, що то порушення і призначив пенальті. Однак Євген Паст удар Віталія Гавриша відбив.

А другий гол чернігівці провели відразу після того, як номінальні господарі провели потрійну заміну. Після вкидання з аута Олександр Філіпов головою скинув м'яч на Єгора Картушова, той вийшов з голкіпером віч-на-віч і вміло з Антоном Яшковим розібрався.

«Колос» (Ковалівка) – «Десна» (Чернігів) – 0:2

Голи: 0:1 - Денис Фаворов (64). 0:2 - Єгор Картушов (84)

На 68-й хвилині Віталій Гавриш не реалізував пенальті (воротар)

«Колос»: Яшков — Євген Єфремов, Кирило Петров, Віталій Гавриш (к), Владислав Ємець — Андрій Богданов, Мілько (Станіслав Сорокін, 86) — Олег Ільїн (Олег Кожушко, 73), Євген Смирний (Євген Морозко, 83), Вільг’яльмссон (Денис Костишин, 83) — Володимир Лисенко (Олександр Бондаренко, 83). Тренер – Руслан Костишин

«Десна»: Паст — Денис Фаворов (к), Йоонас Тамм, Імереков, Андрій Мостовий — Огіря — Владислав Калитвинцев (Юхим Конопля, 80), Тотовицький (Будківський, 85), Домбровський (Віталій Єрмаков, 90+3), Олексій Гуцуляк (Єгор Картушов, 46) — Олександр Філіпов (Гітченко, 90+3). Тренер – Олександр Рябоконь

Судді: Юрій Іванов (Донецька область) – Володимир Жарий (Павлоград), Ярослав Трехліб (Дніпро)

Попередження: Мілько (63) - Олексій Гуцуляк (9), Імереков (18), Будківський (69)

30 травня. Київ. «Оболонь-Арена». Без глядачів

Після цієї перемоги «Десна» наздогнала «Зорю» і «Динамо». В команд по 46 пунктів і вони ділять друге-четверте місця. «Колос» із 26-ма пунктами шостий.

Нагадаємо, що один матч української Прем’єр-ліги між «Карпатами» і «Маріуполем» точно не відбудеться через те, що у кількох гравців і персоналу львівського клубу виявили Covid-19.