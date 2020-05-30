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    Поновлення чемпіонату України з футболу на грані зриву. У футболістів «Карпат» виявлений Covid-19

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    &laquo;Карпати&raquo;&nbsp; вочевидь зупинять футбол в Україні - Поновлення чемпіонату України з футболу на грані зриву. У футболістів «Карпат» виявлений Covid-19
    «Карпати»  вочевидь зупинять футбол в Україні
    Фото - Дзеркало тижня

    Раніше УПЛ обіцяла зупинити змагання, якщо в когось виявлять коронавірус

    Зустріч між «Маіуполем» і «Карпатами» в 24-му турі української Прем’єр-ліги під великим питанням.

    «Маріуполь» на шляху до Львова дізнався, що у суперника виявлені позитивні тести на Covid-19. Деталі поки не повідомляються.

    Приазовський клуб відправив лист в УПЛ і чекає рішення компетентних органів. Раніше УПЛ повідомляла, що в разі виявлення коронавірусу у футболіста тур не буде зупинений.

    Нагадаємо, матч у Львові заплановано на 31 травня, початок – о 14:00.

    Раніше в українському футболі був лише один офіційний випадок коронавірусу. Інфікувався футболіст першолігового «Минаю».

     Читайте також: Єврокубки, побиття, погроми і смертельне ДТП. «Карпати» попрощалися з епохою Димінського
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК «Маріуполь» ФК Карпати коронавірус
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