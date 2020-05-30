Поновлення чемпіонату України з футболу на грані зриву. У футболістів «Карпат» виявлений Covid-19
«Карпати» вочевидь зупинять футбол в Україні
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Раніше УПЛ обіцяла зупинити змагання, якщо в когось виявлять коронавірус
Зустріч між «Маіуполем» і «Карпатами» в 24-му турі української Прем’єр-ліги під великим питанням.
«Маріуполь» на шляху до Львова дізнався, що у суперника виявлені позитивні тести на Covid-19. Деталі поки не повідомляються.
Приазовський клуб відправив лист в УПЛ і чекає рішення компетентних органів. Раніше УПЛ повідомляла, що в разі виявлення коронавірусу у футболіста тур не буде зупинений.
Нагадаємо, матч у Львові заплановано на 31 травня, початок – о 14:00.
Раніше в українському футболі був лише один офіційний випадок коронавірусу. Інфікувався футболіст першолігового «Минаю».
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