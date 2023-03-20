Прикутого до ліжка героя Віталія Шумея лікуватимуть у Барселоні за сприяння «Шахтаря»

Віталія везуть до Барселони до клініки, яка спеціалізується на лікуванні нейрозв’язків мозку

У серпні під Авдіївкою Віталій отримав мінно-вибухову травму і перелом черепа з обох сторін

Командир зенітно-ракетного комплексу Віталій Шумей, який втратив можливість пересуватися, говорити та самостійно їсти, доставлений в Барселону для лікування нейрозв’язків мозку, повідомляє «Суспільне».

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Витрати його лікування взяв на себе ФК Шахтар Ріната Ахметова.

«Віталія везуть до Барселони до клініки, яка спеціалізується на лікуванні нейрозв’язків мозку. Транспортуватимуть чоловіка у реанімобілі з групою лікарів. Планують прибути до лікарні 20 березня й розпочати діагностику та лікування», – йдеться в сюжеті.

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У серпні під Авдіївкою Віталій отримав мінно-вибухову травму і перелом черепа з обох сторін. Переніс три операції на голові, лікувався у Дніпрі, Києві, потім у Чернігові.

«Динаміка вкрай позитивна, тому що хворий прибував до нас у стані середньої важкості. Зараз він задовільний», – говорить його лікар Сергій Дубров.

Вже зараз поранений боєць може самостійно ковтати і їсти, до нього повернулися деякі навички. «Ноги працюють у нього, почали і руки, і голову піднімати почав. Це вже для нас великий подвиг», – говорить батько Сергій Шумей.