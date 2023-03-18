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Лише за електронним рецептом: які ліки не продаватимуть в аптеці без призначення лікаря

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Лише за електронним рецептом: які ліки не продаватимуть в аптеці без призначення лікаря
фото: pexels.com

З квітня 2023 року певні категорії ліків в аптеці продаватимуть лише за електронним рецептом

Усі готові ліки, які зазначені в Державному реєстрі лікарських засобів і підлягають призначенню лікарем, з квітня 2023 року продаватимуть лише за е-рецептом. Про це повідомляють Факти.

Серед таких ліків:

  • антибіотики
  • протисудомні засоби
  • гормональні препарати (а також протизаплідні засоби)
  • препарати для лікування артеріального тиску
  • та серцевих хвороб та інші

Призначити ліки, виписавши е-рецепт, може лікар будь-якої спеціальності приватної, державної чи комунальної лікарні, а також лікар-ФОП. Якщо ж у пацієнта немає декларації з лікарем, а лікарня не підписала контракт з Національною службою здоров’я України (НСЗУ), то це не біда. Для отримання електронного рецепта потрібно лише, щоб пацієнт був обов’язково зареєстрований в електронній системі охорони здоров’я.

Варто нагадати, що призначати ліки може лише медик через те, що ліки можуть викликати побічні реакції та залежність, у випадку безконтрольного вживання. Вплив більшості ліків потребує постійного професійного моніторингу. Тож для збереження здоров’я пацієнтів надзвичайно важливим є лікарський нагляд.

Ба більше, лікарі орієнтуються на діагноз, симптоми, вік і стать пацієнта. Тобто на те, що людина без медичної освіти не може спиратися. 

Нагадаємо, що нещодавно Держстат повідомив про зростання цін на лікарські препарати.

Теги: Держстат лікар лікарня лікарські препарати рецепт НСЗУ діагноз медик

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