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Гранатометника ЗСУ засудили за відмову їхати під Бахмут

Надія Карбунар
glavcom.ua
Гранатометника ЗСУ засудили за відмову їхати під Бахмут
Солдат відкрито відмовився виконати наказ капітана
фото з відкритих джерел

Максим Єрмілко провину визнав частково

У Дружківці Донецької області солдата 54-ї механізованої бригади засудили до п'яти років позбавлення волі за відмову їхати під Бахмут. Про це пише 368.media.

Інцидент трапився у липні минулого року. Зазначається, що гранатометник 54-ї механізованої бригади Максим Єрмілко отримав розпорядження в складі зведеного загону висунутись для виконання бойового завдання «на глибину взводних пунктів в район оборони». Солдат відкрито відмовився виконати наказ капітана.

Максим Єрмілко провину визнав частково. Військовий пояснив, що у березні отримав осколкове поранення ноги й руки. Його відправили до шпиталю у Первомайськ.

У квітні гранатометник приїхав у військову частину. Позиції бригади були у Мар’їнці. Там він перебував з квітня до 14 липня. Єрмілко стверджує, що позиції не були належним чином облаштовані, не було тилових позицій і ротації.

Боєць пояснює, що відмовився йти на позиції у зв’язку з тим, що у нього був поганий психологічно-моральний стан. Він наполягав на тому, що солдатам треба відпочити, набрати нових людей, зробити злагодження. Злагодження відбувається 2-3 місяці. Чоловік переконував, що наказ поїхати на позиції – «це вірна смерть», оскільки у них не було підтримки артилерії.

Водночас, тоді у Бахмуті ще не було штурмових дій не було, вони розпочались у вересні 2022 року. Всього їхати на нове місце дислокації відмовилось семеро вояків.

Єрмілка визнали винним та призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що петиція до президента Володимира Зеленського з вимогою ветувати законопроєкт 8271, який суттєво посилює кримінальну відповідальність військових, набрала понад 25 тис потрібних голосів.

Цей законопроєкт був проголосований у Верховній Раді 13 грудня. Його підтримали всі політичні сили, окрім «Голосу».

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Теги: наказ смерть військові чоловік петиція солдат поранення Бахмут

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