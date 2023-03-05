Ставляться, як до м’яса: окупант скаржиться на дії командування (перехоплення)

Росіянин розповів, що командування намагається поповнити ряди окупантів за допомогою нещодавно мобілізованих

Російський військовий з Донецького напрямку поскаржився у телефонній розмові товаришу на своє командування. Він розповів, що офіцери ставляться до підлеглих, як до розхідного матеріалу. Про це ідеться в перехопленні, опублікованому Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України.

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Росіянин розповів, що командування намагається поповнити ряди окупантів за допомогою нещодавно мобілізованих. Окрім цього, він висловив обурення щодо кадрових перестановок у підрозділі.

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«Узяли та розмолотили злагоджений підрозділ. Ну, в принципі те, чим вони й займалися, розмолотити повністю на мотлох бойові підрозділи», – сказав він.

За його словами, російське командування використовує солдат як м’ясо і планує закидати ними поле бою. У розмові він поскаржився, що росіяни самі ж намагаються розбити свої війська, однак він не розуміє, навіщо це.

Нагадаємо, серед бойовиків російських приватних військових компаній ходять чутки, що їх будуть виводити до Росії. Про це свідчить перехоплена розмова Головного управління розвідки Міноборони.

До слова, триває триста сімдесят п’ята російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Ворог й надалі порушує норми міжнародного гуманітарного права, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об’єктів та будинків мирного населення, намагається знищити критичну інфраструктуру нашої країни.