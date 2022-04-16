Журналісти дізналися про першого загиблого моряка з крейсера «Москва»

Міноборони РФ як завжди каже «потєрь нет», однак це відверта брехня: смерть мічмана Івана Вахрушева підтвердила його дружина

В Росії заявляли про «повну евакуацію екіпажу» із потопленого корабля

Міністерство оборони Росії заявило, що екіпаж знищеного Україною крейсера «Москва» був нібито повністю евакуйований. Натомість журналісти вже встановили особу одного загиблого мічмана. Про це пише «Радіо свобода».

Першим із ідентифікованих загиблих членів екіпажу виявився мічман Іван Вахрушев, який служив у п’ятій бойовій частині, що відповідала за експлуатаційну безпеку корабля.

Журналісти знайшли публікацію в соціальній мережі «Однокласники», в якій жінка на ім'я Варвара Вахрушева повідомила про те, що її чоловік загинув під час «виконання своїх обов’язків». На фотографії Вахрушев був зображений в офіцерській формі Військово-морських сил РФ з погонами мічмана.

Мічману «Москви» Івану Вахрушеву був 41 рік. Він родом із села Нічкіно Сарапульського району Удмуртської республіки.

Під час листування з жінкою, виявилося, що її чоловік загинув внаслідок затоплення крейсера «Москва», однак їй досі не повідомили обставини смерті. Вахрушева зазначила, що 27 членів екіпажу крейсера зникли безвісти.

Тим часом Росія не поспішає спростовувати заяву про те, що усіх членів корабля вдалося врятувати.

14 квітня в Міністерстві оборони РФ повідомили, що на крейсері «здетонував боєприпас», він отримав «серйозні пошкодження», але при цьому «екіпаж повністю евакуйований».

16 квітня головнокомандувач військово-морським флотом РФ Микола Євменов повідомив, що особовий склад крейсера «Москва» перебуває в окупованому Севастополі. За його словами, офіцери, мічмани та матроси продовжуватимуть службу. Кадри зустрічі Євменова нібито з екіпажем «Москви» були опубліковані у Telegram-каналі Міноборони РФ.

Нагадаємо, 13 квітня флагман Чорноморського флоту був уражений двома українськими проти корабельними ракетами «Нептун».

Пізніше міноборони РФ підтвердило інформацію про пожежу на ракетному крейсері «Москва».

За останніми даними ЗМІ, ракетний крейсер «Москва» Чорноморського флоту Росії три дні тому стояв на якорі в Севастопольській бухті навпроти Аполлонової бухти. Бортовий номер та назва корабля зафарбовані.

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