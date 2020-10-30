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    «Проблема була у Василеві». Усик вперше прокоментував поразку Ломаченка

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    Часи, коли Олександр Усик з Василем Ломаченком були чемпіонами світу, позаду - «Проблема була у Василеві». Усик вперше прокоментував поразку Ломаченка
    Часи, коли Олександр Усик з Василем Ломаченком були чемпіонами світу, позаду
    Світлина із соцмереж

    Олександр радить не винити у невдачі лише суддів

    Колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик висловився про поразку свого друга і кума Василя Ломаченка в бою проти Теофімо Лопеса.

    За словами Усика, зараз Василь почувається добре. Олександр вважає, що головною причиною поразки Ломаченка стало травмоване плече, яке не дозволило йому повноцінно працювати в тренувальному таборі.

    «Стосовно поєдинку я з Ломаченком не розмовляв. Мені не потрібно розмовляти з ним з щодо бою. Я просто хотів побачити його очі і почути, як він почувається. Почуває він себе чудово. Я побачив, що внутрішній стан, принаймні, як мені здалося, стриманий, нормальний.

    Теофімо трохи судді допомогли, але неважливо. Ми знаємо, що проблема була у Василеві. І в таборі, і з плечем. Так що все нормально. Поміняємо амуніцію, залижемо рани і повернемося», - сказав Олександр Усик в інтерв'ю ютуб-каналу iFL TV.

    Нагадаємо, що сам Усик найближчої суботи, 31 жовтня, зійдеться на рингу в Лондоні з британським супертяжем Дереком Чісорою.

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    бокс Василь Ломаченко Олександр Усик Теофімо Лопес
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