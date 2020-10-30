«Проблема була у Василеві». Усик вперше прокоментував поразку Ломаченка
Олександр радить не винити у невдачі лише суддів
Колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик висловився про поразку свого друга і кума Василя Ломаченка в бою проти Теофімо Лопеса.
За словами Усика, зараз Василь почувається добре. Олександр вважає, що головною причиною поразки Ломаченка стало травмоване плече, яке не дозволило йому повноцінно працювати в тренувальному таборі.
«Стосовно поєдинку я з Ломаченком не розмовляв. Мені не потрібно розмовляти з ним з щодо бою. Я просто хотів побачити його очі і почути, як він почувається. Почуває він себе чудово. Я побачив, що внутрішній стан, принаймні, як мені здалося, стриманий, нормальний.
Теофімо трохи судді допомогли, але неважливо. Ми знаємо, що проблема була у Василеві. І в таборі, і з плечем. Так що все нормально. Поміняємо амуніцію, залижемо рани і повернемося», - сказав Олександр Усик в інтерв'ю ютуб-каналу iFL TV.
Нагадаємо, що сам Усик найближчої суботи, 31 жовтня, зійдеться на рингу в Лондоні з британським супертяжем Дереком Чісорою.