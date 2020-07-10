Офіційно: в українській баскетбольній Суперлізі-2020/2021 буде абсолютний дебютант



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У наступному сезоні «Тернопіль» зіграє вже з основним складом «Черкаських Мавп» Світлина - Андрій Вербицький

Вперше свої сили серед еліти спробує «Тернопіль»

Федерація баскетболу України затвердила список учасників баскетбольної Суперліги на сезон-2020/2021.

«Розглянувши клопотання клубу «Тернопіль» щодо включення клубу до складу учасників чемпіонату України з баскетболу серед чоловіків Дивізіону А Суперліга сезону-2020/2021 та враховуючи рішення, прийняте виконавчим комітетом ФБУ від 23.06.2020, а також виконані клубом умови щодо надання відповідних фінансових гарантій для участі у змаганні, Федерація баскетболу України прийняла рішення включити клуб «Тернопіль» до складу учасників Суперліги», - йдеться в офіційному повідомленні на сайті Федерації.

Таким чином, затверджено склад учасників сезону чоловічої Суперліги-2020/2021: «Дніпро», «Київ-Баскет», «Прометей» (Кам’янське), «Хімік» (Південне), «Динамо» (Одеса), «Черкаські Мавпи», «Миколаїв», «Запоріжжя», «Харківські Соколи», «Тернопіль».

Зауважимо, що створений у 2000 році клуб «Тернопіль» виступав спершу у першій, а потім – майже два десятиліття у вищій лізі українського баскетболу. У 2008-му команда стала у другому за силами дивізіоні другою. У сезоні-2019/2020 очолювані колишнім капітаном збірної України Дмитром Забірченком тернополяни впевнено виграли Західну конференцію в регулярному чемпіонаті вищої ліги, а плей-оф не відбувся через поширення в Україні пандемії коронавірусу.

Президентом «Тернополя» є новоспечений керівник головного управління Державної податкової служби у Львівській області Ігор Комендат, котрий на зорі створення клубу виступав за нього у статусі гравця, а потім як підприємець допомагав матеріально.

Пан Комендат у свіжому інтерв’ю анонсував появу в «Тернополі» легіонерів зі США, Хорватії і Сербії. А також заявив, що надаючи фінансові гарантії ФБУ, клуб представив мінімально можливий для Суперліги бюджет – 10 мільйонів гривень.