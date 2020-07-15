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    «Прокидаєшся з бодуна і розумієш, що алкоголік», - чемпіон НБА Медведенко про проблеми спортсменів

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    Станіслав Медведенко - про те, з чим стикаються усі спортсмени - «Прокидаєшся з бодуна і розумієш, що алкоголік», - чемпіон НБА Медведенко про проблеми спортсменів
    Станіслав Медведенко - про те, з чим стикаються усі спортсмени
    Світлина - УНІАН

    Станіслав згадав свою розмову з легендарним сербським баскетболістом Владе Дівацом

    Дворазовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації, українець Станіслав Медведенко розповів про проблеми професійних спортсменів з алкоголем.

    «У мене з Владе Дівацом на заході його кар'єри була розмова, він проводив свій останній сезон у «Лейкерс». Каже: «Чувак, ти ось сидиш п'єш і п'єш – там пивко або ще щось. А потім одного ранку встаєш з бодуна, підходиш до дзеркала, дивишся на себе і розумієш, що ти – алкоголік, а до цього говорив собі, що ти можеш пити і зупинитися, коли завгодно». Усі спортсмени через це проходять», - сказав Медведенко в інтерв'ю каналу Do Best в YouTube.

    Медведенко виступав за «Лос-Анджелес Лейкерс» з 2000 по 2006 рік. Також він провів один сезон в «Атланті Гокс». З 2011 до 2013 року Медведенко входив у тренерський штаб збірної України з баскетболу.

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    алкоголь баскетбол НБА Лос-Анджелес Лейкерс Станіслав Медведенко Владе Дівац
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