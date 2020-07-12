«Динамо» не перемогло в Олександрії, але завдяки «Шахтарю» залишилося у трійці (відео)



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За два тури до завершення чемпіонату боротьба за Лігу чемпіонів загострилася ще більше

В Україні зіграно два заключних поєдинки 30-го туру чемпіонату України. Після цих поєдинків ситуація за друге місце в Лізі чемпіонів залишилася заплутаною.

Київське «Динамо» не змогло перемогти в Олександрії. Перемогу команді Олексія Михайличенка, вийшовши на заміну в другому таймі, міг принести словенський нападник Беньямін Вербіч. Саме Вербіч, нагадуємо, відзначився голом у фінальному матчі Кубка України, в якому кияни минулої середи перемогли в серії пенальті полтавську «Ворсклу». Зараз Беньямін зробив дубль, але на заключних хвилинах кияни втратили перемогу після того, як Артем Шабанов порушив правила на Дмитрі Шасталі і привіз у свої ворота пенальті. Максим Третяков ударом з позначки вдруге в матчі не промахнувся. Як наслідок – нічия.

«Олександрія» - «Динамо» (Київ) – 2:2

Голи: 1:0 – Максим Третяков (23, з пенальті). 1:1 – Вербіч (64). 1:2 – Вербіч (75). 2:2 – Максим Третяков (89, з пенальті)

Перед цим туром «Динамо» мало рівну кількість очок із «Десною», але поступалося чернігівцям за результатами особистих зустрічей. Однак у паралельному матчі подарунок динамівцям зробив їхній найзапекліший суперник. Будучи абсолютно невмотивованими, «гірники» перемогли «Десну» на виїзді 4:2.

«Десна» (Чернігів) – «Шахтар» (Донецьк) – 2:4

Голи: 0:1 – Манор Соломон (25). 0:2 – Тете (26). 1:2 – Гітченко (29). 1:3 – Майкон (60). 2:3 – Олександр Філіпов (62). 2:4 – Алан Патрік (69, з пенальті)

У наступному турі «Динамо» в Києві прийматиме «Зорю». Перед, мабуть, ключовим матчем чемпіонату кияни поступаються одним очком луганцям і на один пункт випереджають «Десну».