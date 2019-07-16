Через роботу на благо суперників Мінмолодьспорт позбавив преміальних за Євроігри відомого тренера



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Оксана Лівач безмежно вдячна Андрієві Стаднику Фото із соцмереж

Тепер вихованки Андрія Стадника розпочали кампанію з відбілювання репутації тренера

Велика прикрість трапилася з молодим та перспективним українським тренером з вільної боротьби Андрієм Стадником. Намагаючись сидіти на двох стільцях, Андрій Володимирович, будучи членом виконкому Асоціації спортивної боротьби України, мав необережність вивести на фінальну сутичку ІІ Європейських ігор проти українки й власної вихованки Оксани Лівач власну дружину Марію Стадник, яка уже впродовж 12-ти років виступає за Азербайджан.

Власне, пан Стадник так робив не вперше. Просто раніше резонанс не був настільки широким. На цей раз після відповідної публікації «Главкома» на специфічний професіоналізм Андрія Володимировича звернули увагу в Міністерстві молоді і спорту. І відмовили тренерові в виплаті премії за срібну медаль, яку отримала Оксана Лівач.

Реакцією на таку «несправедливість» став «Плач Ярославни» у соцмережах. Плач майже у прямому розумінні. Згадувана Оксана Лівач розмістила фото, яке ми подали як основне і написала:

«Скільки віри і довіри в очах на цьому фото! За останні змагання, які відбувалися на II Європейських іграх у Мінську, назбиралося дуже багато запитань. У фіналі зустрілися я і Марія Стадник, яка сьогодні виступає за Азербайджан. Ситуація така: дві українки, обоє тренуються в одного тренера, Марія –дружина Андрія Стадника. Після поєдинку довелося відповідати на безліч питань «що ти відчувала, коли твій тренер сидить по той бік килима?»

Відповідаю: зараз у Львові та й в Україні Андрій Стадник – один із найпрофесійніших тренерів, якого мені довелося зустріти. Це стосується і тренувального процесу, і ставлення до нас, і, що найголовніше – віри у своїх спортсменів. Завдяки нашій команді та нашій плідній праці вдалося протягом року здобути чимало нагород. Можу сказати, якби не з наш тренер, не було б такого результату. Багато людей не розуміють і думають, що результат спортсмена приходить просто так. Перемогу здобуває спортсмен, а за ним стоїть тренер і вся команда. Це велика заслуга всіх.

Тому я не розумію чому, мого тренера викреслелили з списку і дискаліфікували. Всіх хвилює, чому Андрій Стадник секундував своїй дружині, а я відповідаю: «Бо це його сім‘я і проти сім‘ї не підеш!» Забрали у спортсменів тренера, без якого буде складно досягати таких вершин!

За що таке ставлення? Він сам олімпійський призер, фанат боротьби, і просто людина з великої літери, допомагає спортсменам досягти успіху. Тим паче, вихованки приносять міжнародні медалі для України. А для мене дійти до фіналу Європейських ігор – вже результат і досягнення. Чим віддячило Міністерство молоді та спорту України? Забрало у нас тренера.

За що? За те, що він старається і працює на благо України? Відзначу, що на Європейських іграх у дівчат борчинь чотири медалі, з яких дві у вихованок Стадника. У мене претензій до свого тренера немає. Ми знову будемо шукати нагоду тренуватися разом попри все».

Вирішила не мовчати й інша представниця української збірної з жіночої боротьби Тетяна Кіт: «Під керівництвом Андрія Стадника чимало спортсменок принесло медалі європейського і світового рівня для української збірної. Він сам прославляв Україну і приносив медалі для збірної, зокрема олімпійське срібло! Тому думаю говорити про якісь патріотичні зради – це не правильно. Він багато зробив і робить для українських спортсменів. І це я знаю не з чужих слів. Я сама тренуюся під його керівництвом разом з його дружиною Марією Стадник і відчуваю підтримку і допомогу з їхнього боку. Не в усіх залах є такий тренувальний процес,завдяки якому ми можемо приносити медалі для українського спорту, як у залі, де тренує Андрій Стадник».

Додамо, що за нашою інформацією, тренера Стадника не відлучали від роботи, а лише позбавили преміальних.