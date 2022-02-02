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    Провідна українська біатлоністка захворіла на коронавірус перед Олімпіадою

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    Олена Підгрушна, можливо, зможе взяти участь в естафетній гонці на Іграх у Пекіні - Провідна українська біатлоністка захворіла на коронавірус перед Олімпіадою
    Олена Підгрушна, можливо, зможе взяти участь в естафетній гонці на Іграх у Пекіні
    фото з відкритих джерел

    Олена Білосюк (Підгрушна) пропустить початок Ігор у Пекіні

    Олімпійська чемпіонка Олена Білосюк пропустить старт Олімпіади в Пекіні. Капітан нашої жіночої команди захворіла на коронавірус. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на тренера нашої збірної Уроша Велепца.

    «Боялися цього з першого дня. Пішов «ефект доміно». Сподівалися, що проскочимо і будемо спокійними. Сьогодні перший спортсмен захворів – Олена Білосюк. Її готували практично цілий рік. Вона жертвувала цілим сезоном, щоб готуватися до Олімпіади. Вночі в неї була висока температура, зранку трішки краще, але позитивний тест. Треба зрозуміти, чи зможе повернутися в ритм. Два тижні до естафети, але це питання до лікарів», – розповів Велепець.

    За словами тренера, команда уже кілька днів без масажів через ситуацію з коронавірусом. А хвороба Олени Білосюк – «це катастрофа».

    Раніше на коронавірус захворів тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра.

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    Теги: Олімпіада біатлон Олена Підгрушна
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    Провідна українська біатлоністка захворіла на коронавірус перед Олімпіадою