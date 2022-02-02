Провідна українська біатлоністка захворіла на коронавірус перед Олімпіадою

Олена Білосюк (Підгрушна) пропустить початок Ігор у Пекіні

Олімпійська чемпіонка Олена Білосюк пропустить старт Олімпіади в Пекіні. Капітан нашої жіночої команди захворіла на коронавірус. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на тренера нашої збірної Уроша Велепца.

«Боялися цього з першого дня. Пішов «ефект доміно». Сподівалися, що проскочимо і будемо спокійними. Сьогодні перший спортсмен захворів – Олена Білосюк. Її готували практично цілий рік. Вона жертвувала цілим сезоном, щоб готуватися до Олімпіади. Вночі в неї була висока температура, зранку трішки краще, але позитивний тест. Треба зрозуміти, чи зможе повернутися в ритм. Два тижні до естафети, але це питання до лікарів», – розповів Велепець.

За словами тренера, команда уже кілька днів без масажів через ситуацію з коронавірусом. А хвороба Олени Білосюк – «це катастрофа».

Раніше на коронавірус захворів тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра.