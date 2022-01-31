  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Український фігурист відмовився спілкуватися російською мовою на Олімпіаді

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Іван Шмуратко виступить в одиночному катанні на Олімпіаді - Український фігурист відмовився спілкуватися російською мовою на Олімпіаді
    Іван Шмуратко виступить в одиночному катанні на Олімпіаді
    фото з відкритих джерел

    Шмуратко не піддався на провокацію російських журналістів

    Український фігурист Іван Шмуратко відмовився відповідати на запитання журналістів російською мовою на Олімпіаді-2022. Зокрема, Шмуратко дав відповідь на запитання російських ЗМІ щодо того, які саме рекомендації були надані олімпійцям перед Іграми у Пекіні. На що він дав коротку відповідь.

    «На цій Олімпіаді ми говоримо лише українською чи англійською. Чудово, що збірна України братиме участь у командному турнірі. Чому я говорю англійською? Усе, що я можу – так це виконувати мою роботу тут», – наводить слова фігуриста «Суспільне».

    20-річний Іван Шмуратко представлятиме Україну в одиночному катанні у фігурному катанні.

    На Олімпіаді в Пекіні українці будуть представлені в 12 видах змагальної програми.

    Читайте також:

    Теги: Олімпіада фігурне катання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Український фігурист відмовився спілкуватися російською мовою на Олімпіаді