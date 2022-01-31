Український фігурист відмовився спілкуватися російською мовою на Олімпіаді

Шмуратко не піддався на провокацію російських журналістів

Український фігурист Іван Шмуратко відмовився відповідати на запитання журналістів російською мовою на Олімпіаді-2022. Зокрема, Шмуратко дав відповідь на запитання російських ЗМІ щодо того, які саме рекомендації були надані олімпійцям перед Іграми у Пекіні. На що він дав коротку відповідь.

«На цій Олімпіаді ми говоримо лише українською чи англійською. Чудово, що збірна України братиме участь у командному турнірі. Чому я говорю англійською? Усе, що я можу – так це виконувати мою роботу тут», – наводить слова фігуриста «Суспільне».

20-річний Іван Шмуратко представлятиме Україну в одиночному катанні у фігурному катанні.

На Олімпіаді в Пекіні українці будуть представлені в 12 видах змагальної програми.