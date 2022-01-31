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    «Шева-кун»: на зимовій Олімпіаді українці матимуть своє аніме

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    На Іграх у Пекіні українці матимуть свої аніме - «Шева-кун»: на зимовій Олімпіаді українці матимуть своє аніме
    На Іграх у Пекіні українці матимуть свої аніме
    фото з відкритих джерел

    Українські олімпійці матимуть свої зображення в коміксах

    Всі учасники Олімпіади в Пекіні отримали свої аніме. Українцям дали загальне прізвище «Шевченко». За словами активіста і координатора Free Hong Kong Centre Артура Харитонова, який одним з перших повідомив про презентацію персонажа, український аніме-образ було представлено майже через три роки після початку роботи.

    «Вони дали йому ім’я Шевченко, попросили називати Шева-кун і написали, що він з Києва. Це єдиний персонаж, що має настільки унікальну зброю – наш тризуб», – зазначив Харитонов у Фейсбуці.

    З аніме-образами інших країн можна ознайомитися на сайті проєкту. З описів можна дізнатися, що, наприклад, російського персонажа звуть Федір, його зброю – «сибірський крижаний меч, вирощений у країні льоду», а улюблена їжа – пиріжки та майонез. Американець Джастін – «наймолодший самурай», який вміє грати джаз на кларнеті та любить гамбургери. Представника Японії звуть Камамото, має колекцію японських парасольок, а улюблену страву – суші. А у канадця Кіану «солодкий і ніжний характер, як у кленового

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    Теги: Олімпіада
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    «Шева-кун»: на зимовій Олімпіаді українці матимуть своє аніме