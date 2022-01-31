«Шева-кун»: на зимовій Олімпіаді українці матимуть своє аніме

Українські олімпійці матимуть свої зображення в коміксах

Всі учасники Олімпіади в Пекіні отримали свої аніме. Українцям дали загальне прізвище «Шевченко». За словами активіста і координатора Free Hong Kong Centre Артура Харитонова, який одним з перших повідомив про презентацію персонажа, український аніме-образ було представлено майже через три роки після початку роботи.

«Вони дали йому ім’я Шевченко, попросили називати Шева-кун і написали, що він з Києва. Це єдиний персонаж, що має настільки унікальну зброю – наш тризуб», – зазначив Харитонов у Фейсбуці.

З аніме-образами інших країн можна ознайомитися на сайті проєкту. З описів можна дізнатися, що, наприклад, російського персонажа звуть Федір, його зброю – «сибірський крижаний меч, вирощений у країні льоду», а улюблена їжа – пиріжки та майонез. Американець Джастін – «наймолодший самурай», який вміє грати джаз на кларнеті та любить гамбургери. Представника Японії звуть Камамото, має колекцію японських парасольок, а улюблену страву – суші. А у канадця Кіану «солодкий і ніжний характер, як у кленового