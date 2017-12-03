П'ять українок і Прима вийдуть на старт гонок переслідування в Естерсунді
- Сьогодні, 10:25
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Юлія Джима має всі шанси починати другий етап Кубка світу в якості лідера
У неділю, 3 грудня, в шведському Естерсунді, двома гонками переслідування завершиться перший етап Кубка світу з біатлону.
У заключних дисциплінах збірну України презентуватимуть п'ятеро дівчат, а також Артем Прима - єдиний з українців, хто завершив спринтерську гонку в ТОП-60.
О 14.15 за київським часом, в погоню за бистроногою німкенею Деніз Херманн відправляться жінки. Краща стартова позиція серед українських біатлоністок - у Юлії Джими. Вона почне змагання третьої, з відставанням в 20 секунд від лідера. В інтервалі 13-ти секунд один від одного підуть на дистанцію Віта і Валя Семеренко, Олена Підгрушна і Анастасія Меркушина.
Відзначимо, що для Херманн роль лідера в гонці переслідування на етапах Кубка світу належить відчути вперше. Екс-лижниця в біатлоні проводить лише другий сезон і гонка з чотирьма вогневими рубежами може стати справжнім випробуванням для надшвидкої німкені.
А ось для Юлії Джими, що стала двічі бронзовою призеркою в Естерсунді, в недільній гонці випадає унікальний шанс завоювати жовтий біб лідера. Від норвежки Сюнневе Сулемдаль на даний момент киянка відстає всього на один бал, і має реальні шанси вже в Хохфільцені стартувати в статусі лідера загального заліку Кубка світу.
Кубок світу. Естерсунд, Швеція. Гонка переслідування, 10 км, жінки. 3/12/2017, 14:15. Стартовий лист:
3. Юлія Джима +0,20;
21. Віта Семеренко +1,10;
22. Валя Семеренко +1,10;
28. Олена Підгрушна +1,17;
34. Анастасія Меркушина +1,23;
Чоловіки на старт 12.5 кілометровій дистанції з чотирма вогневими рубежами вийдуть о 16.15 за київським часом.
Після неймовірної спринтерської гонки, в якій Тар'єй Бьо на останньому колі зумів героїчно втримати перевагу над Мартеном Фуркадом, в стартовому листі на гонку спостерігається неймовірна щільність. У Півторахвилинному інтервалі на дистанцію гонки відправляться відразу 44 біатлоніста.
Єдиний представник збірної України Артем Прима піде на дистанцію 50-м.
Кубок світу. Естерсунд, Швеція. Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки. 3/12/2017, 16:15. Стартовий лист:
50. Артем Прима +1,39.
Джерело: xsport.ua