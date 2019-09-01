П’ятеро українських легкоатлеток увійшли до складу збірної Європи на матчеву зустріч зі США
Такі змагання між кращими атлетами двох континентів відбудуться вперше
Визначено склади учасників першої в історії матчевої зустрічі легкоатлетичних збірних США та Європи. Бива кращих атлетів двох континентів відбудеться 9- 10 вересня в Мінську, на відреконструйованому до нещодавніх Європейських Ігор стадіоні «Динамо».
До складу збірної США увійшли такі відомі спортмени, як діючі Олімпійські чемпіонки Мішель Картер і Бріанна Макніл, а також багаторазові власниці світових титулів Еллісон Фелікс і Бріттні Різ.
Честь Європи захищатимуть чемпіони світу 2017 Павло Павел Файдек, Раміль Гулієв, Марія Ласіцкене, Сандра Перкович і Катерина Стефаніда, чемпіони Європи 2018 року Арман Дуплантіс, Пауліна Губа, Міхал Харатик, Ельвіра Герман, Войцех Новицький, Параскеви Папахрісту, Томас Рёлер, Леа Шпрунгер , Юстина Свенте-Ерсетіч і Мілтіадіс Тентоглу. В тому і українські лідерки:
Анна Рижикова (біг 400 м з бар’єрами)
Ольга Ляхова (біг 800 м)
Юлія Левченко (стрибки у висоту)
Ірина Геращенко (стрибки у висоту)
Марина Бех-Романчук (стрибки у довжину)
У програмі матчевої зустрічі 37 видів (біг на 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, 100 м з / б, 110 м з / б, 400 м з / б, 3000 м з / п, стрибки в висоту, довжину, з жердиною і потрійним, штовхання ядра, метання молота, диска і списа, естафета 4х100 і змішана естафета.
В кожному виді програми виступатимуть по 8 атлетів (по 4 представники від Європи і США).