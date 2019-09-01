П’ятеро українських легкоатлеток увійшли до складу збірної Європи на матчеву зустріч зі США



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Спостерігати за перебігом історичної матчевої зустрічі можна буде в онлайн-трансляції IAAF

Такі змагання між кращими атлетами двох континентів відбудуться вперше

Визначено склади учасників першої в історії матчевої зустрічі легкоатлетичних збірних США та Європи. Бива кращих атлетів двох континентів відбудеться 9- 10 вересня в Мінську, на відреконструйованому до нещодавніх Європейських Ігор стадіоні «Динамо».

До складу збірної США увійшли такі відомі спортмени, як діючі Олімпійські чемпіонки Мішель Картер і Бріанна Макніл, а також багаторазові власниці світових титулів Еллісон Фелікс і Бріттні Різ.

Честь Європи захищатимуть чемпіони світу 2017 Павло Павел Файдек, Раміль Гулієв, Марія Ласіцкене, Сандра Перкович і Катерина Стефаніда, чемпіони Європи 2018 року Арман Дуплантіс, Пауліна Губа, Міхал Харатик, Ельвіра Герман, Войцех Новицький, Параскеви Папахрісту, Томас Рёлер, Леа Шпрунгер , Юстина Свенте-Ерсетіч і Мілтіадіс Тентоглу. В тому і українські лідерки:

Анна Рижикова (біг 400 м з бар’єрами) Ольга Ляхова (біг 800 м) Юлія Левченко (стрибки у висоту) Ірина Геращенко (стрибки у висоту) Марина Бех-Романчук (стрибки у довжину)

У програмі матчевої зустрічі 37 видів (біг на 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, 100 м з / б, 110 м з / б, 400 м з / б, 3000 м з / п, стрибки в висоту, довжину, з жердиною і потрійним, штовхання ядра, метання молота, диска і списа, естафета 4х100 і змішана естафета.

В кожному виді програми виступатимуть по 8 атлетів (по 4 представники від Європи і США).