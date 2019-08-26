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    Фото Марини Бех-Романчук зібрали 25 тисяч лайків у соцмережах

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    За красунею-легкоатлеткою в Instagram стежать 168 тисяч підписників - Фото Марини Бех-Романчук зібрали 25 тисяч лайків у соцмережах
    За красунею-легкоатлеткою в Instagram стежать 168 тисяч підписників
    Фото з профілю Марини Бех-Романчук у соцмережах

    Чемпіонка України зі стрибків у довжину часто тішить своїх фанів красивими світлинами

     Віце-чемпіонка Європи (2018) зі стрибків у довжину, переможниця нещодавнього чемпіонату України в Луцьку, Марина Бех-Романчук э однією з найбільш популярних українських легкоатлеток у соцмережах. Світлини та відео спортсменки традиційно збирають тисячі лайків на її сторінках.

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    Світлину спортсменка-красуня підписала так: "Я так рада повернутися до Луцька, і змагатися на національному чемпіонаті" 

    Так більше 25 тисяч користувачів вподобали фото Марини з останнього чемпіонату в Луцьку, який вона виграла з результатом 6.79 м. 

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     А рекорди у профілі Марини Бех-Романук в Instagram (marynabekh) б’ють відео за участі спортсменки, які збирають понад ста тисяч лайків. 


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    Марина не соромиться зніматися в купальнику

    Найближчим часом Марина представить Україну на чемпіонаті світу з легкої атлетики у Досі.

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