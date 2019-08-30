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    Стрибунка у висоту Ірина Геращенко вийшла заміж за колегу (відео)

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    Ірину та Сергія пов'язав спорт - Стрибунка у висоту Ірина Геращенко вийшла заміж за колегу (відео)
    Ірину та Сергія пов'язав спорт
    Фото з соцмереж

    Чоловіком відомої легкоатлетки став Сергій Спільняк

    У столиці відгуляли весілля однієї з лідерок легкоатлетичної збірної України – стрибунки у висоту Ірини Геращенко. Учасниця Олімпійських Ігор 2016 року (10 місце) стала дружиною свого колеги, також стрибуна у висоту Сергія Спільняка. Радісною новиною 24-річна спортсменка поділилася зі своїми підписниками в Instagram, показавши відео, на якому вони з коханим обмінюються обручками. 

    Не обійшлося на святі кохання і без іншого легкоатлетичного бомонду. Віце-чемпіонка світу (2017) і конкурентка Геращенко в секторі, але подруга в житті Юлія Левченко, також гуляла весіллі колег, і навіть виконувала почемну місію подруги нареченої. Левченко навіть показала в інтернеті відео, на якому була гарно вбрана з цієї нагоди. Нагадаємо напередодні Юлія також брала участь у дівич-вечорі на яхті, який влаштувала для своїх подруг Ірина Геращенко.

     Читайте також: Левченко, Бондаренко, Саладуха та інші. Склад збірної України з легкої атлетики на чемпіонат світу-2019
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