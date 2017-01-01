Ракицький і П'ятов можуть більше не отримати виклик у збірну України

Головного тренера команди Андрія Шевченка у відповідній петиції проситимуть не викликати цих гравців у збірну

Надійшла пропозиція про те, щоб попросити Андрія Шевченка не викликати у збірну України футболістів «Шахтаря» Ярослава Ракицького й Андрія П’ятова. Про це на брифінгу заявив полковник, командир батальйону імені генерала Кульчицького Віктор Толочко. Причина – непатріотична поведінка футболістів. Їх пропонують не викликати



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Головного тренера команди Андрія Шевченка у відповідній петиції проситимуть не викликати цих гравців у збірну

Надійшла пропозиція про те, щоб попросити Андрія Шевченка не викликати у збірну України футболістів «Шахтаря» Ярослава Ракицького й Андрія П’ятова.

Про це на брифінгу заявив полковник, командир батальйону імені генерала Кульчицького Віктор Толочко.

Причина – непатріотична поведінка футболістів.

Їх пропонують не викликати у збірну до тих пір, поки захисник не вивчить гімн, а голкіпер не перестане фотографуватися із сепаратистами.

«Така петиція однозначно буде сформована та подана. Її текст буде розміщений на сайті Комітету учасників АТО», - сказав Толочко.

«Усі питання, які будуть у цій петиції, ми вже визначили. Приєднуйтесь до нас, чекаємо вашої підтримки», - цитує його «Динамомания».

Нагадаємо, «Шахтар» заборонив дітям воїнів АТО вийти на поле у футболках «Мій тато – герой».

Після цього націоналісти у Харкові провели виховну розмову з гравцями «Шахтаря».