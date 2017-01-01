Ракицький і П'ятов можуть більше не отримати виклик у збірну України
- Вчора, 21:04
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Розсилка
Головного тренера команди Андрія Шевченка у відповідній петиції проситимуть не викликати цих гравців у збірну
Надійшла пропозиція про те, щоб попросити Андрія Шевченка не викликати у збірну України футболістів «Шахтаря» Ярослава Ракицького й Андрія П’ятова.
Про це на брифінгу заявив полковник, командир батальйону імені генерала Кульчицького Віктор Толочко.
Причина – непатріотична поведінка футболістів.
Їх пропонують не викликати у збірну до тих пір, поки захисник не вивчить гімн, а голкіпер не перестане фотографуватися із сепаратистами.
«Така петиція однозначно буде сформована та подана. Її текст буде розміщений на сайті Комітету учасників АТО», - сказав Толочко.
«Усі питання, які будуть у цій петиції, ми вже визначили. Приєднуйтесь до нас, чекаємо вашої підтримки», - цитує його «Динамомания».
Нагадаємо, «Шахтар» заборонив дітям воїнів АТО вийти на поле у футболках «Мій тато – герой».
Після цього націоналісти у Харкові провели виховну розмову з гравцями «Шахтаря».