  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Ракицький і П'ятов можуть більше не отримати виклик у збірну України

    Головного тренера команди Андрія Шевченка у відповідній петиції проситимуть не викликати цих гравців у збірну
    Надійшла пропозиція про те, щоб попросити Андрія Шевченка не викликати у збірну України футболістів «Шахтаря» Ярослава Ракицького й Андрія П’ятова. Про це на брифінгу заявив полковник, командир батальйону імені генерала Кульчицького Віктор Толочко. Причина – непатріотична поведінка футболістів. Їх пропонують не викликати
    • Вчора, 21:04
    • Розсилка

    Головного тренера команди Андрія Шевченка у відповідній петиції проситимуть не викликати цих гравців у збірну

    Надійшла пропозиція про те, щоб попросити Андрія Шевченка не викликати у збірну України футболістів «Шахтаря» Ярослава Ракицького й Андрія П’ятова.

    Про це на брифінгу заявив полковник, командир батальйону імені генерала Кульчицького Віктор Толочко.

    Причина – непатріотична поведінка футболістів.

    Їх пропонують не викликати у збірну до тих пір, поки захисник не вивчить гімн, а голкіпер не перестане фотографуватися із сепаратистами.

    «Така петиція однозначно буде сформована та подана. Її текст буде розміщений на сайті Комітету учасників АТО», - сказав Толочко.

    «Усі питання, які будуть у цій петиції, ми вже визначили. Приєднуйтесь до нас, чекаємо вашої підтримки», - цитує його «Динамомания».

    Нагадаємо, «Шахтар» заборонив дітям воїнів АТО вийти на поле у футболках «Мій тато – герой».

    Після цього націоналісти у Харкові провели виховну розмову з гравцями «Шахтаря».

    АТО НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України «Шахтар» націоналісти скандал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ