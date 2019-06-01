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    Ребров підсилив склад «Ференцвароша» ще одним українцем

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    Олександр Зубков змінив статус гравця фарм-клубу&nbsp;&laquo;Шахтаря&raquo; на виконавця найпопулярнішої команди Угорщини - Ребров підсилив склад «Ференцвароша» ще одним українцем
    Олександр Зубков змінив статус гравця фарм-клубу «Шахтаря» на виконавця найпопулярнішої команди Угорщини
    Fradi.hu

    Після переходу Івана Петряка в лоно заклятого ворога чемпіони Угорщини не стануть менш українськими

    Вихованець «Шахтаря» Олександр Зубков, який у сезоні-2018/2019 у 22-х матчах забив вісім м'ячів за «Маріуполь», став гравцем угорського «Ференцвароша» з Будапешта, де вже виступає Ігор Харатін, а головним тренером є Сергій Ребров.

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    «Ференцварош» оголосив про перехід півоборонця на своєму офіційному сайті. Деталі контракту наразі не повідомляються.

    - Я доведу, що мій перехід цього вартий, - сказав Зубков.

    Раніше була інформація, що угорський клуб орендує футболіста на сезон-2019/2020.

    У складі «Ференцвароша», який виграв чемпіонат Угорщини, у сезоні-2018/2019 також грав ще один вихованець оголосив про «Шахтаря» Іван Петряк, але потім він оформив скандальний перехід у «Віді».

     Читайте також: Українець Петряк не отримав чемпіонську медаль в Угорщині
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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Сергій Ребров Іван Петряк ФК Ференцварош Ігор Харатін Олександр Зубков
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