Ребров зробив ще крок до угорського чемпіонства, екс-оборонець «Динамо» забив перший для себе гол



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Сергій Ребров слідом за українським чемпіонством як тренер може виграти угорське Fradi.hu

Своєрідний тайм-аут взяли львівські представники в угорському чемпіонаті

В чемпіонаті Угорщини з футболу сьогодні, 16 березня, граються матчі 25-го туру. Традиційно, помітні ролі у цих поєдинках відіграють українські гравці.

«Ференцварош» - «Галадаш» - 2:0

Команда Сергія Реброва зміцнила своє лідерство у чемпіонаті, перемігши безнадійного аутсайдера. Один з лідерів «Ференцвароша» українець Іван Петряк пропускав зустріч через перебір попереджень. Зате відіграв весь матч інший наш футболіст, опорний хав Ігор Харатін. У «Галадаші» помітна львівська діаспорта цього разу була представлена лише грузинським опорним хавом Муртазом Даушвілі, який, звісно, отримав звичне для себе попередження. А двоє українців у складі аутсайдера на цей раз не грали: Юрій Габовда пропускав гру через перебір попереджень, а Олег Голодюк надалі в лазареті.

Цікаво, що перемогу «Ференцварош» вирвав лише в кінцівці зустрічі, коли з інтервалом у хвилину спершу відзначився Дьордь Ловренчіч, а потім два попередження за суперечки з арбітром отримав легендарний 42-річний воротар Ґабор Кірай. Після того Давід Зуґер забив з пенальті вдруге - 2:0.

«Віді» - «Мезековешд-Жори» - 1:0

Головний переслідувач «Ференцвароша» теж переміг, забивши єдиний м'яч на 36-й хвилині. У складі гостей усі 90 хвилин відіграв український центральний хав Михайло Месхі, а ще один українець «Мезековешда» Шандор Вайда вийшов на 82-й хвилині на заміну.

«Академія Пушкаша» - МТК (Будапешт) - 3:2

Свій перший м'яч за 17 проведених в угорському чемпіонаті поєдинків провів український лівий хав МТК Євген Селін. У цій зустрічі екс-динамівець відіграв 73 хвилини і був замінений на ґанійця Насіру Банагене. Натомість український воротар Артем Кичак провів у складі гостей усі 90 хвилин.

Після голу Селіна на 28-й хвилині МТК зрівняв рахунок, а до перерви навіть вийшов уперед. Однак у другому таймі «Академія Пушкаша» зламала хід гри на власну користь, забивши переможний гол на першій компенсованій хвилині.

«Уйпешт» - «Кішварда» - 1:0

Уже традиційно в основі «Кішварди» вийшло троє українців - правий оборонець Павло Лук'янчук, стоппер Антон Кравченко і опорний хав Роман Карасюк. Двоє перших отримали в цій зустрічі по попередженню, а Карасюк на 79-й хвилині поступився місцем на полі Андреасові Дьостоньї.

Єдиний у цій зустрічі м'яч івуарієць Ласіна Траоре провів на 23-й хвилині з пенальті.

Турнірна таблиця чемпіонату Угорщини

Заключний матч 25-го туру угорського чемпіонату «Дебрецен» і «Діошдьйор» українця Сергія Шестакова розпочали сьогодні, 16 березня, о 20:30 за київським часом.