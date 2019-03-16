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    Ребров зробив ще крок до угорського чемпіонства, екс-оборонець «Динамо» забив перший для себе гол

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    Сергій Ребров слідом за українським чемпіонством як тренер може виграти угорське - Ребров зробив ще крок до угорського чемпіонства, екс-оборонець «Динамо» забив перший для себе гол
    Сергій Ребров слідом за українським чемпіонством як тренер може виграти угорське
    Fradi.hu

    Своєрідний тайм-аут взяли львівські представники в угорському чемпіонаті

    В чемпіонаті Угорщини з футболу сьогодні, 16 березня, граються матчі 25-го туру. Традиційно, помітні ролі у цих поєдинках відіграють українські гравці.

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    «Ференцварош» - «Галадаш» - 2:0

    Команда Сергія Реброва зміцнила своє лідерство у чемпіонаті, перемігши безнадійного аутсайдера. Один з лідерів «Ференцвароша» українець Іван Петряк пропускав зустріч через перебір попереджень. Зате відіграв весь матч інший наш футболіст, опорний хав Ігор Харатін. У «Галадаші» помітна львівська діаспорта цього разу була представлена лише грузинським опорним хавом Муртазом Даушвілі, який, звісно, отримав звичне для себе попередження. А двоє українців у складі аутсайдера на цей раз не грали: Юрій Габовда пропускав гру через перебір попереджень, а Олег Голодюк надалі в лазареті.

    Цікаво, що перемогу «Ференцварош» вирвав лише в кінцівці зустрічі, коли з інтервалом у хвилину спершу відзначився Дьордь Ловренчіч, а потім два попередження за суперечки з арбітром отримав легендарний 42-річний воротар Ґабор Кірай. Після того Давід Зуґер забив з пенальті вдруге - 2:0.

    «Віді» - «Мезековешд-Жори» - 1:0

    Головний переслідувач «Ференцвароша» теж переміг, забивши єдиний м'яч на 36-й хвилині. У складі гостей усі 90 хвилин відіграв український центральний хав Михайло Месхі, а ще один українець «Мезековешда» Шандор Вайда вийшов на 82-й хвилині на заміну.

    «Академія Пушкаша» - МТК (Будапешт) - 3:2

    Свій перший м'яч за 17 проведених в угорському чемпіонаті поєдинків провів український лівий хав МТК Євген Селін. У цій зустрічі екс-динамівець відіграв 73 хвилини і був замінений на ґанійця Насіру Банагене. Натомість український воротар Артем Кичак провів у складі гостей усі 90 хвилин.

    Після голу Селіна на 28-й хвилині МТК зрівняв рахунок, а до перерви навіть вийшов уперед. Однак у другому таймі «Академія Пушкаша» зламала хід гри на власну користь, забивши переможний гол на першій компенсованій хвилині.

    «Уйпешт» - «Кішварда» - 1:0

    Уже традиційно в основі «Кішварди» вийшло троє українців - правий оборонець Павло Лук'янчук, стоппер Антон Кравченко і опорний хав Роман Карасюк. Двоє перших отримали в цій зустрічі по попередженню, а Карасюк на 79-й хвилині поступився місцем на полі Андреасові Дьостоньї.

    Єдиний у цій зустрічі м'яч івуарієць Ласіна Траоре провів на 23-й хвилині з пенальті.

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    Турнірна таблиця чемпіонату Угорщини

    Заключний матч 25-го туру угорського чемпіонату «Дебрецен» і «Діошдьйор» українця Сергія Шестакова розпочали сьогодні, 16 березня, о 20:30 за київським часом. 

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Угорщина Сергій Ребров Іван Петряк Олег Голодюк Муртаз Даушвілі Антон Кравченко ФК Ференцварош Роман Карасюк Ігор Харатін Павло Лук'янчук Юрій Габовда ФК Галадаш ФК Кішварда ФК МТК (Будапешт) Артем Кичак Євген Селін Михайло Месхі Шандор Вайда Ласіна Траоре Ґабор Кірай Дьордь Ловренчіч
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