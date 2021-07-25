Рейзлін поступився в півфіналі фехтувального турніру на Олімпіаді

Українець вибрав захисну тактику й прогадав

Невдача спіткала володаря Кубка світу Ігоря Рейзліна в півфіналі Олімпіади. Киянин зустрічався з французом Романом Конне, і діяв дуже обережно. Переломний момент наступив за рахунку 9:9. Француз почав викидувати шпагу в стрибку, до чого українець виявився неготовим. Підсумок - 10:15.

Сьогодні до п'єдесталу не дотягнула Олена Костевич. Вона посіля четверте місце в стрільбі з пневмаличного пістолета. Зате неймовірний матч витягнули сестри Кіченок, які безнадійно поступилися в першому сеті, зате змогли вирвати перемогу.

Раніше Світоліна з боями пройшла в друге коло змагань на Олімпіаді.

А депутат від партії «Слуга народу» припинив боротьбу на стадії 1/8 фіналу в дзюдо.