Український депутат припинив боротьбу на Олімпіаді

Зантарая поступився супернику зі Словенії в 1/8 фіналу

Депутат Київради Георгій Зантарая вилетів в 1/8 фіналу Олімпіади в змаганні дзюдоїстів до 60 кг. Подолавши бар’єр 1/16 фіналу, вже в наступному колі спортсмен поступився в сутичці словенцю Адріану Гомбосу. Таким чином, Ігри в Токіо для Зантараї завершені.

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