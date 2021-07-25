  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Український депутат припинив боротьбу на Олімпіаді

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Георгію Зантараї не щастить на Олімпіадах - Український депутат припинив боротьбу на Олімпіаді
    Георгію Зантараї не щастить на Олімпіадах
    Фото з відкритих джерел

    Зантарая поступився супернику зі Словенії в 1/8 фіналу

    Депутат Київради Георгій Зантарая вилетів в 1/8 фіналу Олімпіади в змаганні дзюдоїстів до 60 кг. Подолавши бар’єр 1/16 фіналу, вже в наступному колі спортсмен поступився в сутичці словенцю Адріану Гомбосу. Таким чином, Ігри в Токіо для Зантараї завершені.

    За депутатський корпус на Олімпіаді мають змогу ще постояти Ольга Саладуха та Жан Беленюк. Останній, щоправда, травмувався і його участь у змаганнях в греко-римській боротьбі поки що під питанням.

    На сьогодні, 25 липня, Україна має одне четверте місце. Його посіла Олена Костевич в змаганнях стрільців з пневматичного пістолета.

    Учора першу медаль українській збірній принесла Дарина Білодід.

    Тим часом Беринчик у кров розбив обличчя Лобову в поєдинку на голих кулаках.

    Читайте також:

    Теги: Олімпіада Георгій Зантарая
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Український депутат припинив боротьбу на Олімпіаді