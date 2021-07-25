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    Українські тенісистки витягнули неймовірний матч на Олімпіаді

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    Сестри Кіченок створили сенсацію на тенісному турнірі Олімпіади - Українські тенісистки витягнули неймовірний матч на Олімпіаді
    Сестри Кіченок створили сенсацію на тенісному турнірі Олімпіади
    Фото з відкритих джерел

    Сестри Кіченок вже мали їхати додому, але змогли перевернути матч догори дригом

    Людмила і Надія Кіченок змогли виграти матч стартового кола тенісних парних змагань на Олімпіаді. В першому раунді їм протистояла індійська пара на чолі з Сарою Мірзою, котра в жіночих дуетах встигла виграти три турніри Великого шлема і в четвертому, чемпіонаті Франції, зіграти в фіналі.

    Фаворитки протистояння вчисту виграли перший сет, а в другому повели 5:2. У таких випадках шансів на успіх залишається обмаль, проте українки змогли створити сенсацію. Вони перемогли у трьох геймах поспіль, потім зрівняли рахунок, а вирішальну партію взяли на тай-брейку. Причому вигравали 8:0, але примудрилися дозволити суперницям вийти на 8:8!

    Ох, ці жінки. Потім взяли таки дві подачі і пішли на відпочинок – 0:6, 7:5, 10:8.

    Суперники по 1/8 фіналу українок, хорватська й американська пари, наразі визначають переможця.

    Раніше Світоліна з боями пройшла в друге коло змагань на Олімпіаді.

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    Теги: Олімпіада Людмила Кіченок Надія Кіченок
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    Українські тенісистки витягнули неймовірний матч на Олімпіаді