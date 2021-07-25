Українець вийшов до півфіналу в фехтуванні на шпагах на Олімпіаді

Ігор Рейзлін має шанс поборотися за найвищу нагороду Ігор

Володар Кубка світу і срібний призер чемпіонату світу Ігор Рейзлін здобув перемогу в чвертьфіналі олімпійського турніру в змаганнях шпажистів. Киянин здолав двох швейцарців і єгиптянина. В останній сутичці українець поступався, але зумів перехопити ініціатаву й взяти гору - 15:13.

У півфіналі Рейзлін зустрінеться з представником Франції Романе Канноном.

Інші наші представники в шпазі, Богдан Нікішин і Роман Свічкар, вилетіли на ранніх стадіях.

Тим часом перше коло змагань тенісистів подолала Еліна Світоліна.

А депутат від партії «Слуга народу» припинив боротьбу на Олімпіаді на стадії 1/8 фіналу.