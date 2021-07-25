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    Українець вийшов до півфіналу в фехтуванні на шпагах на Олімпіаді

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    Ігор Рейзлін впевнено вийшов до півфіналу - Українець вийшов до півфіналу в фехтуванні на шпагах на Олімпіаді
    Ігор Рейзлін впевнено вийшов до півфіналу
    Фото з відкритих джерел

    Ігор Рейзлін має шанс поборотися за найвищу нагороду Ігор

    Володар Кубка світу і срібний призер чемпіонату світу Ігор Рейзлін здобув перемогу в чвертьфіналі олімпійського турніру в змаганнях шпажистів. Киянин здолав двох швейцарців і єгиптянина. В останній сутичці українець поступався, але зумів перехопити ініціатаву й взяти гору - 15:13.

    У півфіналі Рейзлін зустрінеться з представником Франції Романе Канноном.

    Інші наші представники в шпазі, Богдан Нікішин і Роман Свічкар, вилетіли на ранніх стадіях.

    Тим часом перше коло змагань тенісистів подолала Еліна Світоліна.

    А депутат від партії «Слуга народу» припинив боротьбу на Олімпіаді на стадії 1/8 фіналу.

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    Теги: Олімпіада Фехтування Ігор Рейзлін
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    Українець вийшов до півфіналу в фехтуванні на шпагах на Олімпіаді