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    Світоліна з боями пройшла в друге коло змагань на Олімпіаді

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    Еліна Світоліна здобула важку перемогу на старті Олімпіади - Світоліна з боями пройшла в друге коло змагань на Олімпіаді
    Еліна Світоліна здобула важку перемогу на старті Олімпіади
    Фото з відкритих джерел

    Українка в трьох сетах здолала німкеню Зігемунд

    Еліна Світоліна змогла подолати перше коло тенісного турніру в Токіо. Посіяна на Іграх під четвертим номером українка зустрічалася з німкенею Лаурою Зігемунд і змусила похвилюватися. Еліна виграла перший сет, але поступилася в другому. У вирішальній партії вона вела з рахунком 5:1, проте поступилася в трьох геймах поспіль. Але вирішальну свою подачу вже не віддала - 6:3, 5:7, 6:4.

    Додамо, що в першому колі змагань поступилася перша ракетка світу Ешлі Барті. Наомі Осака, яка запалювала олімпійський вогонь на відкритті Ігор, пройшла в другий раунд, перемігши в двох сетах китаянку Чжен Сайсай.

    Інша представниця України в тенісі, Даяна Ястремська, програла стартовий матч канадці Лейлі Фернандес.

    В 1/16 фіналу Еліна зустрінеться з переможницею пари Шведова/Томлянович.

    Раніше депутат від партії «Слуга народу» припинив боротьбу на Олімпіаді.

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    Теги: Еліна Світоліна партії Ешлі Барті
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    Світоліна з боями пройшла в друге коло змагань на Олімпіаді