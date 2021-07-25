Світоліна з боями пройшла в друге коло змагань на Олімпіаді

Українка в трьох сетах здолала німкеню Зігемунд

Еліна Світоліна змогла подолати перше коло тенісного турніру в Токіо. Посіяна на Іграх під четвертим номером українка зустрічалася з німкенею Лаурою Зігемунд і змусила похвилюватися. Еліна виграла перший сет, але поступилася в другому. У вирішальній партії вона вела з рахунком 5:1, проте поступилася в трьох геймах поспіль. Але вирішальну свою подачу вже не віддала - 6:3, 5:7, 6:4.

Додамо, що в першому колі змагань поступилася перша ракетка світу Ешлі Барті. Наомі Осака, яка запалювала олімпійський вогонь на відкритті Ігор, пройшла в другий раунд, перемігши в двох сетах китаянку Чжен Сайсай.

Інша представниця України в тенісі, Даяна Ястремська, програла стартовий матч канадці Лейлі Фернандес.

В 1/16 фіналу Еліна зустрінеться з переможницею пари Шведова/Томлянович.

Раніше депутат від партії «Слуга народу» припинив боротьбу на Олімпіаді.