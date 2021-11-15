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    Роналду ризикує пропустити чемпіонат світу

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    Сербія напряму потрапила на чемпіонат світу - Роналду ризикує пропустити чемпіонат світу
    Сербія напряму потрапила на чемпіонат світу
    фото з відкритих джерел

    Збірна Португалії поступилася Сербії та посіла друге місце у відбірній групі

    Кріштіану Роналду разом зі збірною Португалії ризикують не потрапити на чемпіонат світу. В останньому матчі відбірного турніру вони поступилися Сербії – 1:2 та посіли друге місце в групі. Тепер їм залишається вибороти одну з трьох путівок у Катар, які розіграють 12 команд у стикових матчах у березні наступного року.

    Португальці першими відкрили рахунок: вже на 2-й хвилині гол забив півзахисник Ренату Саншеш. Серби зусиллями Душана Тадіча відновили рівновагу і гра йшла у нічийну гавань. Проте на 90-й хвилині Олександр Мітрович зумів забити вирішальний м’яч.

    У паралельному матчі групи А збірна Ірландії обіграла Люксембург із рахунком 3:0.

    Португалія набрала 17 очок, посіла друге місце у таблиці групи та вирушає у стики. Сербія (20) здобула пряму путівку на чемпіонат світу в Катарі. Ірландія (9) посіла третє місце, Люксембург (9) – четверте. Азербайджан (1) – на п'ятому рядку.

    Раніше збірна Хорватії перемогла росіян і напряму потрапила до фінальної частини.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу Кріштіану Роналду
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    Роналду ризикує пропустити чемпіонат світу