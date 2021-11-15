Роналду ризикує пропустити чемпіонат світу

Збірна Португалії поступилася Сербії та посіла друге місце у відбірній групі

Кріштіану Роналду разом зі збірною Португалії ризикують не потрапити на чемпіонат світу. В останньому матчі відбірного турніру вони поступилися Сербії – 1:2 та посіли друге місце в групі. Тепер їм залишається вибороти одну з трьох путівок у Катар, які розіграють 12 команд у стикових матчах у березні наступного року.

Португальці першими відкрили рахунок: вже на 2-й хвилині гол забив півзахисник Ренату Саншеш. Серби зусиллями Душана Тадіча відновили рівновагу і гра йшла у нічийну гавань. Проте на 90-й хвилині Олександр Мітрович зумів забити вирішальний м’яч.

Just look at Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/tcwX3bayJD — GOAL (@goal) November 14, 2021

У паралельному матчі групи А збірна Ірландії обіграла Люксембург із рахунком 3:0.

Португалія набрала 17 очок, посіла друге місце у таблиці групи та вирушає у стики. Сербія (20) здобула пряму путівку на чемпіонат світу в Катарі. Ірландія (9) посіла третє місце, Люксембург (9) – четверте. Азербайджан (1) – на п'ятому рядку.

Раніше збірна Хорватії перемогла росіян і напряму потрапила до фінальної частини.