Роналду ризикує пропустити чемпіонат світу

Кріштіану Роналду разом зі збірною Португалії ризикують не потрапити на чемпіонат світу. В останньому матчі відбірного турніру вони поступилися Сербії – 1:2 та посіли друге місце в групі. Тепер їм залишається вибороти одну з трьох путівок у Катар, які розіграють 12 команд у стикових матчах у березні наступного року.

Португальці першими відкрили рахунок: вже на 2-й хвилині гол забив півзахисник Ренату Саншеш. Серби зусиллями Душана Тадіча відновили рівновагу і гра йшла у нічийну гавань. Проте на 90-й хвилині Олександр Мітрович зумів забити вирішальний м’яч.

Just look at Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/tcwX3bayJD