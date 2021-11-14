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    Мбаппе зробив перший хет-трик у збірній і повторив унікальне досягення

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    Кіліан Мбаппе повторив досягнення Жюста Фонтена - Мбаппе зробив перший хет-трик у збірній і повторив унікальне досягення
    Кіліан Мбаппе повторив досягнення Жюста Фонтена
    фото з відкритих джерел

    Нападник збірної Франції забив чотири голи у ворота Казахстану

    Збірна Франції розгромила Казахстан у передостанньому турі відбірного турніру чемпіонату світу з рахунком 8:0. Нападник господарів Кіліан Мбаппе в першому таймі забив тричі. Це його перший хет-трик у кар’єрі в складі національної команди. По перерві він відзначився ще одного разу. Виявилося, що чотири голи в одному матчі один французький футболіст забивав аж у 1958 році. Це був Жюст Фонтен, який зробив покер у грі з Західною Німеччиною.

    «Найважливішим було пройти відбір. Ми хотіли дати собі шанс захистити титул. Навіть для тих, хто вже брав участь у чемпіонаті світу, грати там – справжня мрія. Уболівальникам це сподобалося, нам теж. Ми поважали гру та наших суперників. Ми збиралися йти до кінця», – наводить слова Мбаппе прес-служба УЄФА.

    У заключному турі французи зіграють у гостях із Фінляндією.

    Чемпіонат світу з футболу пройде у Катарі з 21 листопада по 18 грудня 2022 року. Чинним чемпіоном світу є національна команда Франції.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу Кіліан Мбаппе
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    Мбаппе зробив перший хет-трик у збірній і повторив унікальне досягення