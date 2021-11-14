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    Українка стала чемпіонкою світу з самбо

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    Юлія Гребеножко стала чемпіонкою світу з самбо - Українка стала чемпіонкою світу з самбо
    Юлія Гребеножко стала чемпіонкою світу з самбо
    фото з відкритих джерел

    Юлія Гребеножко вперше в кар’єрі піднялася на найвищу сходинку п’єдесталу

    Українська самбістка Юлія Гребеножко стала чемпіонкою світу з самбо. Львів’янка рівно пройшла всю дистанцію, а у фіналі здолала Ажар Саликову из Казахстану. У вирішальній сутичці наша борчиня з Чернігівщини змогла вирвати перемогу за пів хвилини до завершення двобою.

    Юлія здобула перемогу у ваговій категорії до 65 кг.

    Ще одну медаль в скарбничку збірної України поклав Дмитро Стеценко. У ваговій категорії до 88 кг він здобув бронзову нагороду.

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    Теги: Олімпіада Юлія Гребеножко самбо
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    Українка стала чемпіонкою світу з самбо