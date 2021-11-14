Українка стала чемпіонкою світу з самбо

Юлія Гребеножко вперше в кар’єрі піднялася на найвищу сходинку п’єдесталу

Українська самбістка Юлія Гребеножко стала чемпіонкою світу з самбо. Львів’янка рівно пройшла всю дистанцію, а у фіналі здолала Ажар Саликову из Казахстану. У вирішальній сутичці наша борчиня з Чернігівщини змогла вирвати перемогу за пів хвилини до завершення двобою.

Юлія здобула перемогу у ваговій категорії до 65 кг.

Ще одну медаль в скарбничку збірної України поклав Дмитро Стеценко. У ваговій категорії до 88 кг він здобув бронзову нагороду.